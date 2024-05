Peso Pluma -de 24 años de edad- podría tener un equipo en la Kings League Américas junto a Rivaldios, o por lo menos eso es lo que se ha estado rumorando en los últimos días.

De acuerdo con lo que se empezó a decir en redes sociales, el cantante y el creador de contenido serían dueños de uno de los equipos de la liga.

Algo que para muchos no sonó muy descabellado, pues Peso Pluma con anterioridad ha expresado su gusto y pasión por el fútbol.

Al respecto fue Miguel Layún, presidente de Kings League Américas, quien salió a disipar las dudas que había en torno a Peso Pluma y Rivaldio.

Fue durante una entrevista exclusiva para El Universal que el presidente de la Kings League Américas habló de la sonada participación de Peso Pluma.

Sin embargo, Miguel Layún -de 35 años de edad- dejó en claro que no hay que creer en todo lo que se empieza a difundir en redes sociales.

Pues mencionó que, por su parte, no puede confirmar o negar si Peso Pluma formará parte de la Kings League Américas. Más que nada porque no posee la información al respecto.

Por lo que dejó en claro que cualquier información relacionada a la Kings League Américas se hará por medio de fuentes oficiales.

“No, no hay nada. Yo conozco al representante de Peso Pluma y no he tenido comunicación con él, salvo que alguien más haya tenido algún acercamiento con él”.

Miguel Layún