Pepe Aguilar quiere iniciar en el cine; planea dirigir documentales y películas de época, tal y como lo confesó recientemente.

Gracias a su gran talento, Pepe Aguilar y sus hijos se han convertido en una de las familias más queridas de la actualidad.

Es por eso que cualquier acontecimiento que tenga que ver con ellos, nunca tarda en volverse de interés general; como en esta ocasión, que el papá de Ángela Aguilar sorprendió a todos con una asombrosa revelación.

El cantante Pepe Aguilar, asombró a todos sus fans al revelar que desea debutar en el cine; no como actor, sino dirigiendo documentales y películas de época.

Actualmente, Pepe Aguilar está a tan solo unos días de acudir a sus presentaciones en el Palenque de la Feria Estatal de León 2022, misma que se llevará a cabo el 21 y 22 de enero.

Así que fue durante una entrevista para el periódico, “El Sol de León”, que habló al respecto del evento; además de confesar que además de la música, tendría otros intereses.

Fue de ese modo que Pepe Aguilar reveló que está interesado en todo lo relacionado al trabajo detrás de cámaras como director.

Así que le gustaría iniciar en el cine, haciendo documentales o películas de época con temas como la Primera y Segunda Guerra Mundial, La Guerra de Afganistán, La Revolución Rusa y por supuesto, la Revolución Mexicana.

“No me gusta el conflicto, pero aprendo mucho por qué los seres humanos están todo el tiempo agarrados de la greña (…) Me gustan las historias dramáticas que hacen que se te arrugue el corazón y me gusta mucho la comedia. Yo creo que sería bastante versátil (…), el cine culturalmente mexicano como el que hacían mis padres me fascina”

Pepe Aguilar