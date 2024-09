Pepe Aguilar -de 56 años de edad- es muy amigo de Carín León y acaba de reafirmar que lo prefiere sobre Christian Nodal.

Christian Nodal -de 25 años de edad- y Carín León -de 35 años de edad- han dejado claro que nunca trabajarían juntos, pues tal parece que no se llevan bien.

Ahora que Christian Nodal es yerno de Pepe Aguilar, uno pensaría que él es el cantante favorito de su suegro, pero no es así.

Christian Nodal ya forma parte de la familia Aguilar, pero eso no significa que Pepe Aguilar tenga preferencia por él.

Durante una entrevista con el programa La Mega, Pepe Aguilar no tuvo problema para revelar que Carín León es uno de sus cantantes preferidos.

“¿Carín León o Christian Nodal?”, preguntó la conductora a Pepe Aguilar, quien sin titubear dijo que prefería a Carín León.

“Carín León, por mucho y mira que me cae muy bien Christian, y se lo he dicho 20 veces y Christian me dice: ‘Ay Pepe, ¿cómo le voy hacer para que me quieras más a mí?’”

Pepe Aguilar