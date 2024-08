¿Pepe Aguilar le hace una fuerte advertencia a Christian Nodal? Asegura que puede ser muy bueno por las buenas y muy malo por las malas.

El romance entre Christian Nodal -de 25 años de edad- y Ángela Aguilar ha causado gran controversia y han recibido varias críticas en las redes sociales.

Incluso se habló que su relación con Christian Nodal le habría causado a Ángela Aguilar -de 20 años de edad- un distanciamiento con su familia, en especial con su papá Pepe Aguilar.

En medio de todas las especulaciones, Christian Nodal aseguró que tenía una muy buena relación con Pepe Aguilar, de 56 años de edad.

Ahora es Pepe Aguilar quien asegura que se comporta dependiendo de cómo lo traten, ¿será que le envió una advertencia a Christian Nodal para que no se confíe?

¿Boda falsa? Acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar no existe en el sistema

Christian Nodal ya se reencontró con Cazzu y su hija; no las veía desde antes de casarse

Luego de que Christian Nodal lo alabó como suegro, Pepe Aguilar no dudo en responder a los halagos de su yerno.

En entrevista para Ventaneando, Pepe Aguilar agradeció las palabras de Christian Nodal, pero no dudo en mandarle una dura advertencia.

Entre risas, Pepe Aguilar destacó que Christian Nodal todavía no lo conoce tanto como para saber que así va a ser siempre.

“No me conoce todavía, no me conoce”

Pepe Aguilar