Pepe Aguilar, de 56 años de edad, pagó toda la boda de Ángela Aguilar con Christian Nodal y su yerno ni se acomidió, según reveló.

El 24 de julio de 2024 se llevó a cabo la boda más polémica del año: Ángela Aguilar, de 20 años, y Christian Nodal, de 25 años, se casaron en una ceremonia íntima en Morelos.

Esto sucedió a sólo unas semanas de que Christian Nodal anunciara su ruptura con Cazzu, de 30 años, madre de su hija de 11 meses de edad, situación que desató el hate contra los nuevos esposos.

Ante ello, Ángela Aguilar y Christian Nodal han sido muy discretos sobre su vida en pareja, aunque poco a poco están saliendo detalles de cómo les está yendo.

De viaje por Colombia, Pepe Aguilar, padre de Ángela Aguilar, reveló en una entrevista radiofónica que fue él quien costeó toda la boda.

¿Boda falsa? Acta de matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar no existe en el sistema

“Pues es que no te queda de otra”, dijo Pepe Aguilar, encogiéndose de hombros y levantando los brazos con resignación.

La entrevistadora explicó que Pepe Aguilar corrió con el gasto por que así se acostumbra en México, a lo que el intérprete de ‘Por Mujeres como tú', dijo: “Pues sí, me chingué”.

¿Pagó todo?, le preguntaron, a lo que Pepe Aguilar dio una respuesta afirmativa y soltó otra gran revelación:

“¿y qué crees? Mi yerno no me dijo, ‘oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?’. No, absolutamente, ni madres”.

Pepe Aguilar