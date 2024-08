Pepe Aguilar no ha sido nada espléndido con su hijo Emiliano Aguilar, a quien no le dio “ni un centavo” y tuvo que trabajar de plomero.

Los hijos del segundo matrimonio de Pepe Aguilar -de 56 años de edad- aseguran que es un padre cariñoso y dedicado.

El cantante ha forjado a través de los años la carrera de sus hijos Ángela -de 20 años de edad- y Leonardo Aguilar, de 24 años de edad, pero se olvidó de su hijo mayor.

El distanciamiento entre Pepe Aguilar y su hijo Emiliano Aguilar, de 31 años de edad, es evidente, pues no fue invitado a la boda de su hermana menor.

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar no son cercanos y a diferencia de sus hermanos, el cantante no ha apoyado la carrera de su primogénito.

Ángela Aguilar y Christian Nodal no invitaron a Emiliano Aguilar a su boda y les deja un mensaje

Emiliano Aguilar reveló en el podcast Gafe423, que Pepe Aguilar nunca le dio nada.

“Trabajaba de plomero en Estados Unidos y en construcción, andaba debajo de las casas (…) La necesidad (lo llevó a trabajar en construcción) todo me dicen tan fácil es que le hables a tu papá y le pidas dinero”

El hijo mayor de Pepe Aguilar aclara que nunca le ha pedido dinero a su papá: “Nunca le he pedido ni un centavo a mi papá”.

Emiliano Aguilar expresó que no quiere ayuda de su papá para iniciar su carrera musical, ges es algo que quiere lograr solo.

“Me han cerrado la puerta muchas veces, he llegado a estudios con mis rolas y me han dicho que ahorita no y se siente cule…”

Emiliano Aguilar