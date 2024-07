Solo hubo 45 invitados a la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal, y pese a que se incluyó hasta a Marc Anthony como padrino, la cantante no invitó a Emiliano Aguilar, su hermano, a su celebración.

Luego del gran escándalo que ha dejado la boda de Ángela Aguilar -de 20 años de edad- con Christian Nodal, las fotografías familiares revelaron mucho.

Y por si quedaba duda, no, Ángela Aguilar no invitó a su hermano Emiliano Aguilar a su boda con Christian Nodal -de 25 años de edad-, pero él no se quedó callado y les dejó un mensaje público.

Ángela Aguilar y Christian Nodal olvidan a Emiliano Aguilar; no lo invitaron a su boda

Parece ser que Ángela Aguilar ya marcó línea sobre los que considera más allegados a su vida y esto definitivamente no incluye a su hermano Emiliano Aguilar, pero sí a Marc Anthony.

Según lo contado por un periodista que asistió a la boda como un cercano a la pareja, la boda de la joven pareja solo constó de 45 personas, siendo algo muy íntimo.

Entre ellos, detalló que él único famoso, además de los papás de Christian Nodal y los papás de Ángela Aguilar, era Marc Anthony con su esposa.

Y es que parece que en verdad quisieron hacerla tan íntima que Ángela Aguilar incluso declinó el invitar a su hermano Emiliano Aguilar.

Emiliano Aguilar, cantante. (@emiliano_aguilar.t)

En las fotografías familiares que subió Pepe Aguilar, se notó la presencia de su hijo Leonardo Aguilar y Aneliz Águilar, pero no la de su otro primogénito Emiliano Aguilar, pero ¿qué pasó?

Emiliano Aguilar les deja mensaje a Ángela Aguilar y Christian Nodal por no invitarlo a su boda

Emiliano Aguilar fue el único hermano de Ángela Aguilar que estuvo ausente en su boda con Christian Nodal, pero ¿por qué? Él mismo lo aclaró con un mensaje.

A través del post que Pepe Aguilar hizo en su cuenta de Instagram para felicitar a los novios por su matrimonio, Emiliano Aguilar dejó claro que no lo invitaron a la boda.

En los comentarios se destaca el de Emiliano Aguilar, quien colocó un “GPI” al post de Pepe Aguilar felicitando al matrimonio.

Emiliano Aguilar les deja mensaje a Ángela Aguilar y Christian Nodal por su boda. (Especial)

Es decir, Emiliano Aguilar compartió un “Gracias Por Invitar”, es decir, que nunca le llegó la invitación a la boda de su hermana menor con Christian Nodal.

Recordemos que Emiliano Aguilar es fruto del primer matrimonio de Pepe Aguilar con Carmen Treviño, mismo del que ya se notó que Ángela Aguilar no tiene cercanía alguna, pues no lo quiso en su boda.