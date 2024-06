Pepe Aguilar felicita a Ángela Aguilar por ganar premio Dinastía Musical de Billboard

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar no se han dejado ver juntos desde que iniciaron los rumores de romance entre la joven cantante y Christian Nodal, mucho menos ahora que la joven recibió el premio Dinastía Musical de Billboard.

Por lo que se dice que Pepe Aguilar no está de acuerdo con el noviazgo de Ángela Aguilar sobre todo porque éste habría iniciado antes de que Christian Nodal -de 25 años de edad- hiciera pública su ruptura.

Rumores que siguen alimentándose ahora que Pepe Aguilar no asistió a la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, donde su hija fue reconocida.

La joven cantante se presentó sola al evento, ni siquiera su hermano la acompañó y mucho menos Christian Nodal, quien se encuentra en Ciudad de México.

Hecho que inevitablemente reforzó especulaciones, pero ¿es verdad que Pepe Aguilar le retiró el habla a su hija por lo que está ocurriendo alrededor de su vida amorosa? No.

Pepe Aguilar no ha desheredado a Ángela Aguilar y tampoco le desea lo peor por supuestamente haber iniciado una relación con Christian Nodal.

Ángela Aguilar ya no quiere más duetos y revela la razón para que no pensamos que es por envidia

Aunque Pepe Aguilar no ha hablado del rumor como tampoco lo ha hecho Ángela Aguilar -de 20 años de edad-; padre e hija dejaron claro que su relación es inquebrantable.

Verás, aunque no asistió a la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, Pepe Aguilar -de 55 años de edad- se las ingenió para estar presente en el evento.

A través de un video, el cantante felicitó a su hija por su nuevo logro así como explicó que informó que se encuentra en Japón disfrutando de unas vacaciones al lado de su esposa.

“Konnichiwa. Saludos desde Japón. Desgraciadamente no pude estar ahí, me da mucho gusto que estén pasándola tan bonito y nada, esto es para agradecerle a todos los que hacen posible este premio que tomen en cuenta a Ángela”, dijo.

Tras agradecer el reconocimiento a su hija, Pepe Aguilar recordó que ella ha trabajado desde pequeña para cumplir sus sueños, al igual que lo hizo él y su padre por lo que desea que continúe alimentando su legado por muchos años más.

Y sin más felicitó de corazón a su hija y lamentó no estar a su lado:

“Felicidades hija, qué lastima que no pude estar por allá, pero de corazón y espíritu tu madre y yo te deseamos lo mejor”

A la par, Ángela Aguilar escuchaba atenta a su padre y contenía las lágrimas.

Ángela Aguilar fue reconocida en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024 con el premio Dinastía Musical.

Previo a recibir el premio, Ángela Aguilar, acompañada del pianista Arthur Hanlon interpretó el emblemático tema de su papá Pepe Aguilar, “Me vas a extrañar”.

Para su sorpresa, al termino de su presentación organizadores proyectaron un video de Pepe Aguilar, quien la felicitó por su logro.

Por lo que enseguida la joven cantante dijo sentirse privilegiada de pertenecer a una gran familia.

Reconoció a su abuela, a su mamá y a Pepe Aguilar así como a toda la gente que la apoya en su carrera musical.

“Con mi abuela aprendí a ser una buena mujer. Con mi mamá aprendí a expresarme siempre. Mi padre me enseñó que lo que no sabes decir con palabras lo sabes cantar. Estoy muy agradecida de poder recibir esto porque sé que esto no es por mi sino por generaciones de sudor en la garganta, noches de insomnio y melodías compuestas”

Ángela Aguilar