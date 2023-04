Pee Wee demandará a la revista que afirmó que estaba casado con su manager; sostiene que es heterosexual y esto es lo que exige.

A finales de 2022, la revista TVNotas publicó que Pee Wee -de 34 años de edad- y su manager Pepe Rincón, estaban casados desde hace tres años.

La revista aseguraba que el exintegrante de Kumbia Kings y Pepe Rincón, tenían un feliz matrimonio y que vivían en Texas.

Sin embargo, Pee Wee y Pepe Rincón -de 47 años de edad- negaron rotundamente que tuvieran una relación y que estuvieran casados.

Es por eso que Pepe Rincón y Pee Wee aseguraron que iban a demandar la revista y esto ya se volvió una realidad.

A tres mese de que TVNotas publicara el supuesto matrimonio de Pee Wee y Pepe Rincón, el cantante ya realizó acción legal contra la revista.

Durante una entrevista con De Primera Mano, el abogado de Pee Wee reveló que iban a demandar la revista por daño moral a la reputación del cantante.

El abogado de Pee Wee reveló que se realizaron dos demandas contra TVNotas, una de ellas es de parte de Pepe Rincón.

La revista TVNotas tendría que acreditar que Pee Wee está casado con Pepe Rincón, a través de un documento legal que avale esta supuesta unión.

Pee Wee dejó claro que su demanda contra la revista no es porque hablen de sus preferencias sexuales.

Luego de aclarar que no demandaba a TVNotas por decir que era gay , pero sí por querer desprestigiar su imagen y la de Pepe Rincón, Pee Wee habló de sus preferencias sexuales.

Pee Wee aseguró que si fuera homosexual no tendría problema en revelarlo, pero no es así.

“Yo sí quisiera aclarar, si fuera gay lo diría, no tendría problema en decirlo. Pero como no es verdad y en varias ocasiones se me ha señalado que lo soy, cuando no tienen pruebas”

Pee Wee