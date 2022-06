Pedro Sola ya no finge: “Lo odio”, dice del Escorpión Dorado, luego de que se viralizara la actitud que el veterano conductor tuvo cuando el influencer estuvo en Ventaneando.

En una nueva emisión del programa conducido por Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Linet Puente, Pedro Sola finalmente aceptó que detesta al personaje creado por Alex Montiel.

Su desagrado volvió a salir a la luz cuando Linet Puente contó en el programa que Bárbara de Regil y Escorpión Dorado planearon su fiesta de cumpleaños al mismo tiempo por lo que no le fue posible presentarse a ambas.

Por lo que la conductora se disculpó con Alex Montiel por no asistir a su fiesta, razón por la que Pedro Sola, sin decir si fue invitado o no, dijo que no quería estar en ningún lugar donde estuviera Escorpión Dorado.

“Yo no quiero estar cuando cuentes de ese individuo, que detesto, que odio”, dijo el veterano conductor con actitud firme.

Escorpión Dorado habla de la actitud de Pedro Sola

La semana pasada, el nombre de Pedro Sola se volvió tendencia en redes sociales por la actitud grosera que tuvo con Escorpión Dorado cuando el youtuber se presentó a Ventaneando.

En un nuevo episodio de su canal de YouTube, Alex Montiel, quien da vida al polémico personaje, dijo saber que el conductor lo detesta pues el mismo se lo dijo.

Según el comediante, en un detrás de cámara de Ventaneando, Pedro Sola le dijo:

“Tú acuérdate que no me caes bien. Para empezar, tu personaje no me cae. Tú como persona me caes perfecto. El personaje me caga” Pedro Sola

Pati Chapoy y el resto de conductores del programa fueron testigos; sin embargo, pensaron que se trataba de una broma, pero no fue así.

Una vez que concluyó la entrevista, Escorpión Dorado quiso tomarse una foto con todos los conductores pero Pedro Sola hizo el momento más incómodo pues se negó: “Yo no debería salir en esa foto”, dijo.

Finalmente, cuando se despidió, Escorpión Dorado se quitó la máscara y como Alex Montiel fue a despedirse del conductor pero él lo rechazó y le advirtió que no lo piensa saludar si lo llega a ver en la calle.