El conductor mexicano Pedro Sola, preocupó al público, al revelarse que estaba hospitalizado, según dejó saber su compañera de TV Azteca Pati Chapoy.

Después de que se revelara que Pedro Sola está fuera de peligro y que únicamente fue internado para someterse a una intervención quirúrgica por un problema de cataratas, habló sobre su estadía en el hospital.

Fue durante un breve enlace para el programa de espectáculos que conduce; ‘Ventaneando’, donde compartió todo lo ocurrido.

“Hoy me realizaron una operación de cataratas, no veo bien, veo con mucha luz”, inició relatando.

Posteriormente lo canalizaron con suero para después llevarlo al quirófano e iniciar con la operación.

Pedro Sola, con un parche en el ojo, en el hospital (Cortesía)

“Rápidamente me pusieron una cosita ahí, un suero, firmé papeles, autorizaciones y demás y me llevaron a la sala de operaciones”. Pedro Sola

El conductor aseguró que no se dio cuenta en qué momento fue sedado, lo único que puede recordar es que despertó en el cuarto de hospital.

“De repente te van preparando y ni te dicen que te están sedando. El doctor estaba, todo mundo y cuando yo me di cuenta, estaba viendo hacia mi cuarto con la boca muy seca, un poco mareado”. Pedro Sola

Posteriormente, señaló que las fotografías que Pati Chapoy compartió en redes sociales con su autorización, fueron después de la operación, cuando a penas se estaba recuperando de la intervención.

“Esas fotos, son de cuando me acababan de meter a la cama y estaba yo un poco adormilado”, comentó Pedro Sola.

Pati Chapoy (@ChapoyPati / Twitter )

También detalló que despertó muy hambriento y sediento: “Dije ‘denme mucha agua porque no he tomado agua y les dije ‘ya me quiero ir’”.

Finalmente volvió a casa en silla de ruedas, pues el parche no le permitía ver bien.

Pedro Sola pudo quitarse el parche y comenzó a utilizar unas gotas desinflamatorios.

Actualmente el conductor ve nublado, sin embargo, poco a poco irá mejorando su vista.

Pedro Sola se someterá a una segunda intervención quirúrgica

Pedro Sola, quien esta semana fue operado por un problema de cataratas, se someterá a una segunda intervención.

“Mañana voy a que me revisen cómo quedó la cirugía y empiezo los trámites para la otra cirugía”, dijo.

Asimismo, compartió que no fue candidato para no ser intervenido y corregir su padecimiento con un lente.

“Tengo un poco de glaucoma y me dijeron ‘ya no es candidato para el nuevo lente’”, explicó.

Mientras tanto, Pedro Sola permanece a la espera de su segunda intervención: “Dentro de ocho días me realizarán la operación de la otra catarata”, dijo para concluir.