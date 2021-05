Pedro Sola concedió una entrevista a Lucía Méndez para su canal de YouTube. Durante su conversación el conductor habló sobre varios temas de su vida.

En un momento el conductor recordó que en su juventud le costó trabajo desnudarse frente a otras personas, pero reconoció que ahora si podría estar sin ropa.

En el video del canal de Lucía Méndez, Pedro Sola confesó que creció en una familia muy tradicional donde no se le permitían decir groserías.

Pero un momento que marcó al conductor fue cuando un profesor de teatro le pidió quitarse la ropa frente a sus compañeros.

De acuerdo con Pedro Sola eran 5 mujeres y 5 hombres en la clase, y el maestro les pidió quedarse desnudos, sin embargo él no lo pudo hacer y salió.

Ahora el conductor de ‘Ventaneando’ destacó que tras esa experiencia pudo notar que las mujeres no presentaron problemas mientras que a los hombres les costó más trabajo.

“No pude. Pero me di cuenta de una cosa. Las mujeres sin problemas y sin nada, los hombres les costó más trabajo. Me fui. No maestro, yo no me puedo desnudar frente a la gente”

