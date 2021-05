Pedro Sola se disculpa por haber llamado "imbécil" a Camila Sodi

A través de su cuenta de Twitter, Pedro Sola reconoció que no debió de utilizar esa palabra cuando hablaba de Camila Sodi en Ventaneando.

Durante la emisión del ‘Ventaneando’ Linet Puente reveló que Camila Sodi se portó de manera prepotente en entrevista promocional.

Tras estas declaraciones, Pedro Sola se exaltó e insultó a la actriz por su comportamiento.

Tras su polémico comentario, el conductor ofreció una disculpa por la manera que se expresó.

¿Por qué se pelearon Linet Puente y Camila Sodi?

Linet Puente acudió a la entrevista promocional de la película ‘El exorcismo de Carmen Frías’ con Camila Sodi y Juan Pablo Castañeda.

La presentadora denunció que hubo mala actitud de la actriz y que incluso hubo censura porque no querían que se mostrará la prepotencia de la famosa.

“Me sorprende mucho que todavía haya actores y/o personalidades que no se saben conducir con los periodistas, que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego te atacan” Linet Puente

En el programa ‘Ventaneando’ Pedro Sola se molestó por la actitud que había tenido Camila Sodi con Linet Puente.

Y es que de acuerdo con la periodista cuando le preguntó sobre qué le aterra, la sobrina de Thalía respondió: "Lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita".

De manera molesta se escucha al conductor decir sobre la actriz: "Que no sé contestar porque soy una imbécil".

Ante la sorpresa de sus compañeros Pedro Sola agregó que Camila Sodi tiene muchos años en el medio del espectáculo por lo que no entiende "¿Por qué no aprende a contestar?".

Pedrito, nomas le dijiste "Imbecil"... Ni te mortifiques, ella empezó y la que se lleva se tiene que aguantar. #todossomosperiodistas #posoye pic.twitter.com/zclXvmABPe — Alberto Charles (@_albertocharles) — Alberto Charles (@_albertocharles) May 6, 2021

Pedro Sola: “Tuve un exabrupto y dije una palabrota”

Tras la polémica que ha generado su comentario, Pedro Sola recurrió a su cuenta de Twitter para ofrecer una disculpa por su exabrupto.

En su mensaje el conductor lamentó haberse referido de esa manera a una persona, y destacó que no es su costumbre insultar a nadie.

“Ayer en @VentaneandoUno tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho” Pedro Sola