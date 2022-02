El conductor mexicano Pedro Sola, pidió disculpas públicamente por las críticas hacia Belinda, tras su ruptura con Christian Nodal.

Recordemos que Pedro Sola y sus compañeros de ‘Ventaneando’ han arremetido en contra de Belinda en distintas ocasiones.

Recientemente, Pedro Sola y el resto de los conductores del programa de espectáculos, insinuaron que Belinda no conoce a la escritora francesa Simone de Beauvoir.

Cabe señalar que fue la autora que Belinda citó en el comunicado que lanzó para expresar su aflicción tras la cancelación de su compromiso con Christian Nodal.

Belinda (@belindapop / Twitter)

“¿Ustedes creen que realmente Belinda ha leído a Simone de Beauvoir?”, se preguntaron los conductores de ‘Ventaneando’.

“No, no creo, pero a lo mejor su mamá sí...”, dijo Pati Chapoy.

Por otro lado, recientemente, se dijo que Belinda no aceptó formar parte de los ‘2000 Pop Tour’, pues supuestamente el espectáculo no está a su altura.

Los presentadores del programa, encabezados por Pedro Sola, aseguraron que, quien no está a la altura es Belinda.

“Belinda es un dolor de cabeza. Déjenme decirles que le tengo cariño sin conocerla”, dijo Pedro Sola.

Pedro Sola (@tiopedritosola / Instagram )

“Definitivamente estoy convencido de que es una chava, una artista muy complicada y muy voluntariosa”, agregó para concluir.

Asimismo, tras la separación de Belinda y Christian Nodal, muchos comunicadores tacharon de ‘Interesada’ a la cantante, entre ellos, Pedro Sola.

Pedro Sola pide disculpas por críticas a Belinda

Pedro Sola utilizó su principal plataforma, ‘Ventaneando’, para retractarse sobre sus críticas hacia Belinda.

El conductor se expresó arrepentido por sus pasadas declaraciones y aseguró sentirse triste, pues Belinda ha recibido comentarios negativos en redes.

Esto debido a que los internautas culpan a Belinda del fin de su compromiso con Christian Nodal.

“Ahora que veo tantas cosas que le dicen a Belinda, me he sentido mal y triste de que la agreden; me arrepiento de haber dicho lo que dije”, comentó.

Por su parte Daniel Bisogno apoyó a Pedro Sola: “De estrella a estrella, Belinda es mucho más estrella que Nodal”, declaró.

Recordemos que Pedro Sola también ha sido víctima de las críticas por parte de internautas, por lo que en esta emisión de ‘Ventaneando’ empatizó con Belinda.