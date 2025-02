Pedro Sola confesó que hace unos días visitó en el hospital a Daniel Bisogno, pero no quiso despedirse de su compañero de Ventaneando.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto luego de que el pasado 20 de febrero se confirmó la muerte de Daniel Bisogno a los 51 años de edad.

Los últimos días fueron muy complicados para Daniel Bisogno y es que presentó serios problemas en su salud que lo mantuvo en terapia intensiva.

Pedro Sola -de 78 años de edad- reveló que siempre se mantuvo al tanto del estado de salud de Daniel Bisogno, a quien consideró como su hermano por todo el tiempo que compartieron juntos.

Sin embargo, Pedro Sola destacó que en su última visita al hospital no entró a ver a Daniel Bisogno por miedo, aunque confesó que tenía la esperanza de verlo en el foro.

Venga la Alegría le realizó un emotivo homenaje a Daniel Bisogno durante su emisión de este viernes 21 de febrero.

A lo largo de su emisión, el programa Venga la Alegría tuvo la oportunidad de hablar con varias personas cercanas a Daniel Bisogno, entre las que se encontró Pedro Sola.

A través de una llamada telefónica, Pedro Sola habló sobre la gran relación que tuvo con Daniel Bisogno luego de los años que trabajaron juntos.

Pedro Sola reconoció que junto a Daniel Bisogno vivieron momentos muy complicados debido a su estado de salud.

“Todo ha sido tan triste de tantas altas y bajas, porque la situación con Daniel empezó desde el año pasado, cuando se vio envuelto en una situación desagradable de salud. Siempre pensando en él y sufriendo con él y con la familia, no hubo día que no habláramos en el estudio de Daniel Bisogno”

Pedro Sola destacó que a él le duele más cuando alguien está enfermo, por el sufrimiento que está a travesando.

Pero ahora siente una paz al saber que Daniel Bisogno ya no está padeciendo.

“A mí me duele más cuando la gente está enferma que cuando se muere y tal vez es una estupidez lo que digo, pero a mí cuando gente muy cercana a mí estaba enferma, yo sufría muchísimo, como con Daniel. Ahorita que ya no está, pues es una tranquilidad la que te llega, porque sabes que él ya no está sufriendo”

Antes de su más reciente hospitalización, Pedro Sola había visitado a Daniel Bisogno y pudo hablar con él, por lo que se encontraba esperanzado en su recuperación.

En su conversación, Pedro Sola reconoció que hace una semana acudió al hospital a visitar a Daniel Bisogno, pero no subió a verlo.

Pedro Sola destacó que tuvo miedo de verlo mal, ya que sabían que habría sufrido un deterioro por las complicaciones de salud a las que estaba atravesando.

“Yo fui al hospital hace una semana y pensé en subir, pero realmente no, ya no me atreví. No sé si por miedo, por miedo a verlo en este deterioro que ya sabíamos que tenía o por miedo a sentirme mal, por egoísta tal vez, pero siempre estuve muy al pendiente”

Pedro Sola