Aunque Pedro Sola siempre ha sido reservado sobre su vida privada, en una reciente entrevista habló sobre su orientación sexual.

Al respecto, el famoso conductor aseguró que él nunca ha estado “en el clóset”; toda vez que, desde la adolescencia, tuvo clara su sexualidad.

Pedro Sola habló en entrevista sobre su orientación sexual y cómo fue que enteró a su familia al respecto.

Según dijo, fue en una plática con su mamá y abuela donde decidió confesarse gay.

“Yo nunca he estado en el clóset. (…) Yo tenía 14 años (…) de repente mi mamá me dijo que a ella se le hacía que ‘se me hacía agua la canoa’, entonces yo le dije que sí.”

Si bien Pedro Sola no tuvo ningún problema con sincerarse sobre su orientación sexual, su mamá sí se sintió incómoda .

“Sí de pronto como que se incomodó, le dijo a mi abuela que me iba a llevar al doctor”, contó el famoso.

Más allá de las primeras impresiones familiares, Pedro Sola afirmó, con orgullo, que vivió rodeado de personas que lo defendieron y apoyaron siempre.

Por tanto, nunca tuvo necesidad de esconderse “ en el clóset ” .

“Viví en una familia muy a gusto, que me protegió, que me ayudó, que me apoyó, que jamás me criticó. Yo nunca tuve la necesidad de esconderme de nada.”

Pedro Sola