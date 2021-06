Por medio de las redes sociales del programa ‘Ventaneando’, Pedro Sola se mostró sin bigote por primera vez en 30 años.

En un video publicado en la cuenta de Twitter de ‘Ventaneando’, el conductor Pedro Sola aseguró sentirse muy bien luego de rasurarse el bigote.

Pedro Sola decidió quitarse el bigote para responder a un reto de una marca de rastrillos

“¡Pedro Sola se quitó el bigote, después de 30 años de usarlo! ¡Se ve más joven y muy contento! ¿Qué les parece? Ventaneando”, se puede leer en la publicación.

Pedro Sola se quita el bigote después de usarlo por 30 años (Captura de Pantalla)

“Amigos, sin bigote me siento desnudo, no es cierto. Yo estaba muy nervioso por la mañana, muy angustiado, porque hace años que no me quito el bigote”, comentó Pedro Sola.

“Pero he sido tan apapachado por todo el equipo de producción, de ventas y los clientes, que verdaderamente, me siento muy bien”, agregó Pedro Sola.

También expresó que tiene muy sensible el área del bigote después de rasurarse, pero se siente muy feliz de haberlo hecho.

Es importante mencionar que Pedro Sola decidió rasurarse el bigote después de aceptar un reto por parte de una marca de rastrillos.

En su cuenta de Twitter, Pedro Sola respondió a este reto: “¿Ustedes creen que aceptaré el reto GilletteMX? ¿me quito el bigote?”

Luego de dejarse ver sin su característico bigote, los usuarios felicitaron a Pedro Sola por este cambio en su look.

Usuarios en redes sociales halagaron a Pedro Sola por quitarse el bigote

“¿Qué te hiciste tío Peter? te ves más Joven, más guapo , y otra persona”, “Pedrito, te ves súper bien, así quédate con ese look sin bigote”, “Te ves 10 años más joven Pedrito”, fueron algunos comentarios.

Finalmente, Pedro Sola agradeció los halagos y las felicitaciones y compartió que la última vez que se quitó su famoso bigote fue casi por accidente.