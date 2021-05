Pedro Sola reveló en entrevista con Lucía Méndez, cómo fue su experiencia al probar las drogas y el alcohol .

Según dijo el conductor, se ‘volvió loco’ luego de consumir, por primera y única vez, un ‘churro’ de marihuana.

La actriz y cantante Lucía Méndez, inició un nuevo proyecto en YouTube; el cual, consiste en una serie de entrevistas íntimas realizadas a personajes del espectáculo.

En la más reciente entrega, Pedro Sola fue la celebridad invitada a conversar y ‘desnudar’ algunas de las experiencias más significativas de su vida.

Durante la charla, el ‘tío Pedrito’ fue cuestionado acerca de su experiencia con las drogas y el alcohol .

“¿No te has dado nunca un churro?”, preguntó la anfitriona del programa.

Un poco avergonzado, Pedro Sola confesó que sí probó una única vez la marihuana, pero se ‘volvió loco’.

De acuerdo con su anécdota, la primera vez que probó la marihuana tenía 24 años y estaba en compañía de unos amigos chilenos.

Fue su hermana mayor, quien trabajaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, la que le obsequió un paquete de esta droga para compartirla entre sus amigos.

En la reunión, Pedro Sola y el resto de jóvenes “armaron unos churros” para fumarlos.

Sin embargo, una hora después de comenzar a fumar, Pedrito experimentó unas de las peores sensaciones en su vida.

“Yo no sabía si iba o venía. Era una sensación, primero de la boca seca. Y como de que esto no era yo (su cuerpo) sino que yo estaba adentro y no me sentía.”

Pedro Sola