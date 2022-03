El conductor mexicano Pedro Sola, confesó que le “gusta mucho” Pablo Perroni, en una emisión de ‘Ventaneando’.

Pablo Perroni se ha caracterizado en los últimos años por compartir fotografías con poca ropa en su cuenta de Instagram.

Ante ello, algunos usuarios se quejaron y señalaron como “grotesco” su contenido en redes sociales.

En una entrevista para el programa conducido por Pedro Sola, el histrión de 47 años, habló sobre estas críticas.

Pablo Perroni deja boquiabiertos a sus fans y a Pedro Sola (@pabloperroni / Instagram)

“Así es la gente y no me afecta en lo más mínimo, me da risa porque mi cuenta es privada para no agredir a nadie”, dijo Pablo Perroni.

“Si tú ves mi historial, nunca me he peleado con nadie, nunca he agredido a nadie; camino a la paz siempre, en la vida y en redes sociales”, agregó.

Expresó también, que “hoy en día la gente se desquita en redes sociales”, compartió que la situación le “da risa” y se cuestionó el porqué lo siguen únicamente para criticarlo.

Asimismo, compartió que prefiere darle más valor a los comentarios positivos, que a los negativos y, en caso de recibir ‘hate’, prefiere bloquear a los usuarios responsables de ello.

“Hay un botón bendito que se llama ‘bloquear’, cuando bloqueas a la gente”, expuso Pablo Perroni.

Musculatura de Pablo Perroni cautiva a Pedro Sola (@pabloperroni / Instagra)

Pedro Sola confiesa que le “gusta mucho” Pablo Perroni

Pedro Sola, quien continuamente tiene críticas para la industria de la farándula, defendió a Pablo Perroni.

Esto, tras los ataques que el famoso ha recibido por compartir fotografías con poca ropa en su cuenta de Instagram.

“No sale encuerado, tiene una pechuga peluda y la saca o se saca la axila o se toma así de ladito, pero nunca son pornográficas”, explicó Pedro Sola, quien está entre sus seguidores.

No es la primera vez que el conductor de TV Azteca elogia a Pablo Perroni.

Esta vez, Pedro Sola admitió que él reacciona continuamente al contenido del actor, pues le atrae físicamente.

Pablo Perroni y Pedro Sola (Agencia México)

“Me parece un hombre muy muy guapo, como persona me gusta mucho”, confesó Pedro Sola, apoyado por sus compañeros del programa de espectáculos.

Por su parte, Pablo Perroni continúa compartiendo sus mejores fotografías en Instagram, con sus más de 160 mil seguidores.

Del mismo modo, el actor publica continuamente, toda la información sobre sus recientes proyectos en la misma red social.