Pedro Sola asegura que las mujeres no votaban porque no eran capaces y ahora son pocas las que han participado en “este desastre”.

El conductor de ‘Ventaneando’, Pedro Sola causó gran controversia en las redes sociales al compartir su opinión sobre el voto de las mujeres.

Pedro Sola se vuelve tendencia por decir que las mujeres no votaban porque no eran capaces

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más populares de la televisión mexicana; sin embargo, también ha recibido varias críticas en las redes sociales.

Este 18 de octubre, Pedro Sola volvió a generar controversia al compartir un post sobre el voto de las mujeres y cómo ahora son muy pocas las que en realidad ejercen su derecho por lo que no tienen una influencia real en la vida pública de México.

En su cuenta de Twitter, Pedro Sola destacó que las mujeres no votaban hace 70 años por que no tenían la capacidad para hacerlo.

“Hasta hace setenta años las mujeres no votaban que porque no eran capaces” Pedro Sola

Pedro Sola aprovechó su mensaje para cuestionar que ahora que el país es un “desastre” y hay pocas mujeres que han ejercido su derecho al voto y logran participar en la vida pública del país.

“Hoy el país es un desastre y muy pocas mujeres han participado de este desastre” Pedro Sola

Pedro Sola asegura que las mujeres no votaban porque no eran capaces (@pedrosola / Twitter )

Tunden a Pedro Sola por su opinión sobre el voto femenino

Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar y aunque Pedro Sola es uno de los conductores mas queridos de la televisión, recibió varios comentarios negativos por sus opiniones sobre el voto femenino.

Muchos usuarios le recordaron que el voto de las mujeres no tiene nada que ver su capacidad, sino a la manera en la que manejaba este país y que sigue siendo desigual debido al machismo.

“Siempre han sido capaces no se les dio el derecho y eso es otro boleto Pedro”, “Al final todos tenemos derecho a participar en la opinión pública de quienes manejan el país”, “No votaban porque no las dejaban, no porque no fueran capaces”, fueron algunos mensajes que recibió.

Otros usuarios le señalaron a Pedro Sola que un buen trabajo en la política no es cuestión de género.

“La ciudad de Puebla ha tenido mujeres alcaldesas muy corruptas y han dejado la ciudad hecha un desastre”, “Eso no aplica para Yucatán que ha tenido de gobernadora a @IvonneOP quien resultó ser una de las peores jefe de gobierno que ha tenido el estado”, señalaron otros usuarios.