Luego de varios años de noviazgo, Paulina Peña Pretelini, hija de Enrique Peña Nieto, recibió el anillo de compromiso.

En su cuenta de Instagram, Paulina Peña compartió el momento en el que su novio, Fernando Tena Alonso, hijo del estratega Luis Fernando Tena, le pidió matrimonio.

“Si un millón de veces y para siempre”, expresó Paulina Peña en su publicación que acompañó de diversas fotos del momento.

En las fotos, se aprecia cómo Fernando Tena Alonso se arrodilló frente a Paulina Peña para mostrarle el anillo de compromiso y pedirle matrimonio.

A su vez, se ve cómo la hija mayor de Enrique Peña Nieto no pudo contener las lágrimas por el emotivo momento.

Cabe recordar que Fernando Tena y Paulina Peña iniciaron su noviazgo desde el 2015.

Esto luego de que su padre fungía como director técnico del Cruz Azul por cuarta ocasión.

Sin embargo, el noviazgo entre Paulina Peña y su novio lo hicieron oficial hasta 2019 con sus primeras fotos compartidas en sus redes sociales.

En aquella ocasión, Paulina Peña le dedicó un pequeño texto a su novio , donde le expresó su sentir por la relación.

“Y encontré alguien que me sacudió el alma; agarré su mano, me abracé de sus besos, me empapé en su tiempo y quiero quedarme ahí, aunque sea un ratito, de esos ratitos que duran toda la vida”

Paulina Peña