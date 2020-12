La hija de Enrique Peña Nieto, Paulina reveló que no le molesta las críticas ya que son parte de ser una figura pública.

La hija mayor del ex presidente de México Enrique Peña Nieto ha protagonizado diferentes polémicas por los comentarios que publica en sus redes sociales. A través de un video Paulina Peña respondió a las críticas que recibe.

En su cuenta de Instagram la joven reveló que no le molesta los malos comentarios que recibe pues considera que es algo normal en las figuras públicas.

Paulina Peña agradece el cariño que ha recibido

A través de un video Paulina Peña se mostró muy agradecida con todos sus seguidores que siempre han estado con ella y le han mostrado su cariño.

“Nada más quiero darles las gracias. Estoy muy agradecida por lo que somos en esta pequeña comunidad” Paulina Peña

La hija de Enrique Peña Nieto detalló que para ella fue muy complicado compartir sus cosas en las redes sociales ya que siempre fue una persona muy tímida, por ello muchas veces las personas la tachaban de que era una persona muy payasa.

“Claro que les comparto cosas aquí, pero es algo mínimo porque ustedes saben que también me gusta cuidarme. Jamás me imaginé que abriendo mis redes sociales tuviera esta respuesta por parte de ustedes” Paulina Peña

Paulina Peña habla sobre las críticas que recibe

En ese sentido Paulina Peña detalló que hay muchas personas que le piden que no haga caso a todas las críticas sin embargo ella puntualizó que si los lee pues considera que es normal por estar en el ojo público.

“No me molesta que me tiren un poco de ‘hate’ porque, pues bueno, por algo estamos aquí” Paulina Peña

En su cuenta de Instagram detalló que ser una figura pública no significa que todo sea de color de rosa.

“Todo el mundo cree que al ser una figura pública o estar en este medio de redes, que todo es bonito. Que todos son halagos y todo es de color de rosa. Y la verdad es que no” Paulina Peña

Paulina Peña destacó que no le molestan las críticas porque no se engancha en ese tipo de comentarios.

“Ese tipo de comentarios la verdad es que no me afectan. O sea, no es como que me enrollo. Habrá comentarios que sí me pueden afectar, pero en este caso no me afecta” Paulina Peña

La hija del expresidente de México destacó que ella ha sido tachada de payasa porque es una persona muy tímida que le cuesta abrirse con personas que no conoce.