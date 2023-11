Paulina Mercado -de 52 años de edad- reveló lo que hasta el momento pocas personas sabían, dando a conocer que tiene un tumor en la cabeza y que la van a operar.

Este fue un tema que le movió sentimientos a su pareja, el actor Juan Soler -de 57 años de edad- quien no pudo evitar llorar cuando Paulina Mercado habló de su padecimiento.

Sin embargo, y de acuerdo por lo contado por la propia conductora de Sale el Sol, durante este proceso no ha recibido más que cariño y atenciones por parte de Juan Soler.

Fue en un video para su canal de YouTube que Paulina Mercado y Juan Solera hablaron acerca de las situaciones que provocan que una pareja se separe.

Entre las más comunes mencionaron, por su puesto, las infidelidades, aunque también llegaron al tema de las enfermedades dentro de la pareja.

Pues tanto Paulina Mercado como Juan Soler coincidieron que es otra prueba de fidelidad estar en la enfermedad de tu pareja, ya que es cuando esa persona más te necesita.

Al respecto, Paulina Mercado aprovechó el momento para hablar de su propio padecimiento:

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que sí me da miedo”.

De acuerdo con Paulina Mercado, el tema de su tumor en la cabeza le da miedo porque la cirugía implica abrirle el cráneo para poder quitarle el quiste.

Juan Soler también admitió tener miedo; sin embargo, ha sido un gran apoyo para Paulina Mercado desde que le detectaron el tumor.

En cuando Paulina Mercado empezó a hablar de todo el apoyo que ha significado Juan Soler para ella, el actor no pudo evitar contener las lágrimas, algo que notó su pareja.

“Mira, te conmueves, amor”, dijo Paulina Mercado a la par de que hacía un recuento de todas la veces que Juan Soler ha estado con ellas por asuntos de su tumor en la cabeza.

Pues la pareja estuvo de acuerdo en que es fácil salir con la pareja de aquí para allá, pero en cuanto hay problemas de salud, no cualquiera le quiere entrar.

Incluso, Paulina Mercado mencionó que Juan Soler dejó claro en las grabaciones de su novela que el día de la cirugía él no iría a trabajar.

“Me has acompañado a mis estudios, me acompañaste a mis resonancias magnéticas, un día que fuimos al hospital super temprano te morías de hambre porque no desayunaste solo porque yo no podía desayunar ”.

Paulina Mercado