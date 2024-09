Paulina Mercado -de 52 años de edad- no se presentó a trabajar debido a que sería sometida a una operación para extraer un tumor cancerígeno en la garganta.

De forma sorpresiva dieron la noticia de que Paulina Mercado tiene cáncer, apuntando a que es una noticia que recién le informaron y por la que le retirarán el tumor en la garganta.

Pero, ¿cómo es que Paulina Mercado se dio cuenta de que tenía cáncer? La conductora dio detalles sobre su estado de salud a días de entrar a cirugía a extraerse el tumor.

Paulina Mercado revela que tiene cáncer en la garganta

La conductora de Sale el Sol, Paulina Mercado, enfrenta un problema más de salud.

Pues luego de que en diciembre del 2023 le extirparan un tumor en la cabeza, compartió que le fue detectado cáncer.

Paulina Mercado revela que tiene cáncer. (YouTube/ Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

En una entrevista previa grabada con Gustavo Adolfo Infante, la conductora reveló que el 30 de septiembre se sometería a una cirugía para extraerle un tumor en la garganta que es cáncer.

Pese a que se podría creer que Paulina Mercado decidió no compartir -esta vez- desde antes su operación, lo que sucedió es que ahora sí fue repentina.

En la entrevista con su compañero de programa, Paulina Mercado contó que tiene al menos dos semanas de haberse enterado de que tenía cáncer.

“Llevo dos semanas de haberme enterado ¡eh!”. Paulina Mercado, conductora.

Asimismo, señaló tenía miedo hasta de pronunciar la palabra cáncer , pero luego de hacer meditación e ir a terapia, aceptó que es la enfermedad que tiene.

La conductora se compartió deseando que sea “el cáncer más amable” y pidió a los televidentes de Sale el Sol prenderle una veladora.

Paulina Mercado (Instagram/@paulinamercado007)

Paulina Mercado tiene cáncer y da detalles sobre la extracción de su tumor

Paulina Mercado compartió que tiene cáncer y le extraerán un tumor que tiene en la garganta; te damos más detalles que la conductora reveló sobre su enfermedad.

La realidad es que la propia conductora y novia de Juan Soler, dijo desconocer mucho del cáncer que le detectaron, señalando que aún no sabe qué tipo es.

“Me hicieron check up general del cuerpo para ver que estoy bien. Me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté para que me hicieran un escaner y la doctora me preguntó ¿hace cuánto tienes esa bolita en el cuello?, dije ¿qué bolita?”. Paulina Mercado, conductora.

Paulina Mercado revela que tiene cáncer. (YouTube/ Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

Sin embargo, por lo que contó, su cáncer ya sería más avanzado, debido a que explicó que si su tumor fuera pequeño, la extracción sería por la boca.

Pero como ya tiene un tamaño más grande, la cirugía será directamente en la garganta.

Asimismo, explicó que por cualquier emergencia su doctor llamará a Juan Soler para notificarle.

“Pobre Juan porque puede ser un regalo, pero qué responsabilidad”. Paulina Mercado, conductora.

Respecto a sus hijos, Paulina Mercado apuntó que no están muy “tranquilos” debido a que recientemente vivieron la muerte “de un primo por cáncer de 30 años”, señalando que están dolidos.

“A mis hijos les cuesta trabajo entender porqué estoy tan campante”. Paulina Mercado, conductora.

Finalmente, Paulina Mercado apuntó que no quiere victimizarse tras el cáncer que le detectaron, sino que “estoy abrazando el proceso, no me queda de otra”.

Debido a la operación que Paulina Mercado será sometida, la conductora de Sale el Sol se ausentará del matutino.