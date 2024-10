A dos tres días de haberse sometido a una cirugía para quitarle un tumor cancerígeno, Paulina Mercado reapareció en Sale el Sol feliz, “estoy totalmente limpia”, dijo.

La salud de Paulina Mercado -de 52 años de edad- volvió a acaparar titulares luego de que compartió que le encontraron un tumor cancerígeno en la garganta.

Ahora, la conductora de Sale el Sol reapareció para compartir que está “totalmente limpia”, luego de que pudieron quitarle por completo el tumor en su garganta.

El 30 de septiembre, Paulina Mercado sorprendió a los televidentes de Sale el Sol al contar que ese día se sometería a una operación en la garganta para quitar un tumor cancerígeno.

Ante ello, el 2 de octubre, Paulina Mercado reapareció con un video grabado que mandó a la producción para así darle tranquilidad a los fans de Sale el Sol.

Sin ocultar su sorpresa, Gustavo Adolfo Infante compartió que Paulina Mercado ya se encontraba en su casa en recuperación y “hablando”, tras la operación en la garganta.

La conductora apareció en un video que grabó desde su habitación con pijama puesta, pero de muy buen humor cantando victoria sobre su cirugía de tumor cancerígeno.

Y es que le emocionó el poder contar que su operación fue “todo un éxito”, debido a que su tumor estaba encapsulado, así que se le pudieron extraer todo en la cirugía.

Asimismo, Paulina Mercado detalló estar “clean, clean, totalmente limpia”, debido a que no tiene ningún rastro de cáncer en su cuerpo.

“La operación fue todo un éxito, me fue increíble, el tumor estaba algo grandecito, pero me lo quitaron absolutamente todo porque estaba encapsulado, así que ya no tengo nada en el cuerpo (...) Ya no tengo nada, estoy totalmente limpia, es un regalo por vivir y compartírselos.

Tienen Paulina para mucho rato, estoy clean, clean, totalmente limpia”.

Paulina Mercado, conductora.