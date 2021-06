Por esta razón, Jorge Salinas está molesto con Paulina Goto

A poco más de un mes de que Paulina Goto diera a conocer el video que muestra cómo accidentalmente dio un puñetazo a Elizabeth Álvarez cuando ambas grababan una escena de la telenovela “El vuelo de la victoria”, Jorge Salinas no pudo quedarse callado y criticó la acción de la joven actriz.

Accidentes en el set con mi @elizabethalvareztv que es una reina y se portó divina ♥ Hicimos 2 tomas para esta escena y creo que la toma 2 no fue tan buena idea..Y pos no era cachetada mis chiavoos, la escena era con puñetazo ( el dia que quieras @canelo jajajaja) Cuquita te adoro y todavía tienes una semama de grabación pa la revancha jaja 🙈🙈🙈🙈🙈 Una publicación compartida por Paulina Goto (@paulinagoto) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 11:29 PDT

Durante su paso por un evento en la Ciudad de México, Salinas dijo que no le pareció profesional que Goto compartiera en redes sociales el penoso momento.

“Me enojé más cuando lo subieron a las redes, eso no se hace, eso es violar la intimidad del secreto profesional; si ya la regaste, la cag…. por no ser una actriz competente, entonces no la riegues mas mofándote y después ofreciendo una disculpa para (ver) cuántos likes tengo, muy mal”.

Al respecto, la afectada, Elizabeth Álvarez, quien en ese momento acompañaba a su esposo, optó por sonreír incómodamente.

Vía Agencia México