Paul Stanley -de 38 años de edad- sufrió bullying por su sobrepeso y recuerda con dolor cuando esta situación lo orilló a la bulimia.

La vida de Paul Stanley no ha sido fácil, pues además de sufrir la muerte de su papá Paco Stanley, el conductor se enfrentó a duras burlas por su peso.

Esta situación llevó a Paul Stanley a padecer bulimia cuando era adolescente y reveló como pudo superar este trastorno alimenticio.

Paul Stanley jura que le tiene mucho respeto a Ricardo Casares y por eso no fue burla lo que dijo

El peso llegó a acomplejar a Paul Stanley cuando tenía 16 años, pues recibía burlas y eso lo orilló a querer alcanzar los estándares de belleza.

Paul Stanley contó a De Primera Mano,que en su afán de ser delgado cayó en la bulimia: “En la secundaria a los 15 o 16 empecé con bulimia”.

El conductor cuenta que se propuso adelgazar y no se dio cuenta del hábito que estaba poniendo en riesgo su salud.

“Eso fue lo que me propuse (ser delgado) sin saber que tenía bulimia. No había tanta información de que comer y vomitar estabas mal o que no comer estabas mal”

Paul Stanley