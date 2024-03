Paul Stanley -de 38 años de edad- hizo un chiste respecto a Ricardo Casares, siendo Patricio Borghetti quien ya rompió el silencio en cuanto al tema.

Fue durante los últimos días de febrero cuando trascendió la noticia de que Ricardo Casares -de 43 años de edad- sufrió un infarto previo al inicio de Venga la Alegría.

En esta historia, Patricio Borghetti -de 50 años de edad- jugó un rol importante, pues fue él quien llevó a su amigo y compañero al hospital.

Sin embargo, unos chistes de Paul Stanley no solo le valieron críticas en redes sociales, sino que ahora también la respuesta de Patricio Borghetti.

A poco menos de un mes de que Ricardo Casares fuera dado de alta del hospital tras sufrir un infarto, Patricio Borghetti salió a responderle a Paul Stanley por sus chistes.

Por lo que comentó, no está molesto ni guarda ningún tipo de rencor ante los desafortunados comentarios del conductor.

Asegurando que todos en ¡Cuéntamelo Ya!, espacio en el que Paul Stanley y Roxana Castellanos hicieron las bromas, son sus amigos.

Sin embargo, Patricio Borghetti reconoció que no fue el mejor momento para bromear con un tema tan delicado en puerta:

“Son amigos, la verdad toda esa producción son mis amigos. Quizás el timing para la comedia… yo no lo hubiera hecho. No fue el mejor momento para bromear con algo tan delicado”.

Del mismo modo, Patricio Borghetti precisó que en su momento llegó a hablar con Paul Stanley y el resto de sus compañeros.

Por lo que no quedaron rencillas entre ellos, agregando que entre todos mantienen una buena relación y que un error puede venir de cualquier persona.

Finalmente, Patricio Borghetti puntualizó que no se quiere tomar las cosas muy en serio, pues eso implicaría vivir enojado el resto de su vida.

“En lo personal, yo he aprendido a reírme de mí mismo y no me tomo tan enserio las cosas. La vida es ahora y cualquiera se puede equivocar, no me tomo las cosas tan personales porque sino viviría enojado todo el tiempo y no es lo que le quiero enseñar a mis hijos”.

Patricio Borghetti