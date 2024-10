Paul Stanley -de 39 años de edad- habló de su abrazo con Mario Bezares y desmintió rumores de ‘dinero sucio’ detrás de su reconciliación.

Mario Bezares -de 65 años de edad- y Paul Stanley, protagonizaron un conmovedor momento al abrazarse y dedicarse unas palabras en el programa Hoy.

El tierno momento no convenció a algunos, quienes creen que le pagaron una fuerte cantidad de dinero a Paul Stanley para que accediera a reencontrarse con Mario Bezares.

Pasaron 25 años para que Paul Stanley y Mario Bezares se vieran de nuevo, tras dimes y diretes sobre la muerte de Paco Stanley.

Mario Bezares y Paul Stanley ya se han visto dos veces, y el momento más conmovedor fue el que protagonizaron en el programa Hoy.

Paul Stanley expresó que aceptó reunirse con Mario Bezares para cerrar un doloroso capítulo en su vida y familia.

El conductor fue cuestionado sobre si ya perdonó a Mario Bezares, por lo que Paul Stanley respondió que él no era nadie para perdonar.

“Lo he dicho siempre, yo no soy nadie para perdonar. Yo no tengo nada que perdonar, yo lo único que estoy haciendo es dejar en paz todos estos sentimientos que para mí han sido difíciles, porque yo he crecido sin respuestas”

Paul Stanley