A la salida de Televisa, un grupo de reporteros interceptó a Paul Stanley, quien al instante supo qué le harían preguntas sobre Ricardo Casares y es que el tema sigue siendo viral.

Como te informamos en SDPoticias, hace unos días, Paul Stanley y sus compañeros del programa Cuéntamelo Ya! fueron severamente criticados por burlarse de Ricardo Casares, quien recientemente sufrió un infarto.

Aunque la burla iba dirigida a la popularidad del conductor de TV Azteca, gente dio por hecho iba dirigida al infarto que sufrió el pasado 26 de febrero minutos antes de que el matutino Venga La Alegría arrancara transmisiones.

Ricardo Casares sufre infarto (Eduardo Díaz / SDPnoticias)

Paul Stanley niega haberse burlado de Ricardo Casares

Ante la polémica que se generó, Paul Stanley dice no haberse burlado de lo que le pasó a Ricardo Casares, por lo que pide a la gente que vean bien el video.

“Deben ver el video, nunca nos burlamos de lo que le pasó a Ricardo. La gente que me conoce sabe que nunca me burlaría de la desgracia de nadie. Vean bien el video” Paul Stanley

Incluso, Paul Stanley dice que la burla fue de lo que habló Pato Borghetti; sin embargo, en ese momento el conductor argentino hablaba de lo ocurrido a Ricardo Casares.

“Nunca nos burlamos de Richie. Yo, la neta, le tengo gran aprecio a Ricardo. Jamás haría una broma, menos de algo tan serio” Paul Stanely

Tras insistir que la burla no fue por su infarto, reprueba que haya medios amarillistas y pseudo-periodistasque tomen lo que les conviene y lo suban a redes sociales para sumar visitas y facturar.

“Al final al que chingan es a uno, esa es la realidad, pero sin duda también fue mal tino comentar en ese momento” Paul Stanley

Paul Stanley (Agencia México)

Paul Stanley asegura tener buena relación con Ricardo Casares

Finalmente, Paul Stanley asegura que ese día, antes de la burla, le escribió a Ricardo Casares para desearle una pronta recuperación y éste le agradeció.

“No me siento culpable porque en ningún momento me burlé de la situación”, señala Paul Stanley e informa que no ha llamado a Ricardo Casares para disculparse ya que no se burló de su infarto.

“Si la hubiera cagado, lo hubiera reconocido y le hubiera pedido una disculpa, pero la neta no siento que me burlé. (Ricardo) sabe que le guardo gran aprecio” Paul Stanley

¿Qué dijo Paul Stanley de Ricardo Casares que causó tanta molestia?

En redes sociales circula el video de Paul Stanley y sus compañeros de Cuéntamelo Ya! ironizando que a Ricardo Casares no lo conoce nadie.

Esto ocurrió en la sección Tu-vasos, las personas que se burlaron de Ricardo Casares, de 43 años de edad, fueron:

Roxana Castellanos, de 51 años de edad.

Paul Stanley, de 38 años de edad.

Juan José Ulloa, de 46 años de edad.

Un personaje llamado ‘Juanito’, de edad desconocida.

Verás, tras transmitirse una entrevista a Pato Borghetti, de 50 años de edad, donde narra lo ocurrido a su compañero, Roxana Castellanos -con un toque de burla- lo llama “héroe sin capa”.

Y agrega: “le salvó la vida a ese tal Ricardo Casares”, por lo que Juanito, de edad desconocida, se mofa: “¿Y al que le salvó la vida, qué pitos toca?”

Para rematar, Paul Stanley lanza su chistin: “Es uno de los 400 conductores de Venga la Alegría”.