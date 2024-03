En medio de la preocupación por el estado de salud de Ricardo Casares, conductores se burlan del infarto que sufrió antes de entrar a Venga la Alegría.

El pasado 26 de febrero, Ricardo Casares -de 43 años de edad- preocupó a todos sus seguidores luego de que se reveló que antes de entrar a Venga la Alegría se sintió muy mal.

Gracias a que Ricardo Casares recibió una oportuna atención médica, pudo superar este difícil momento y el 4 de marzo fue dado de alta del hospital.

Sin embargo, conductores habían aprovechado el difícil momento que vivió Ricardo Casares para burlarse de él en pleno programa en vivo.

Este momento de inmediato se viralizó en las redes sociales y las criticas hacía los conductores no cesaron y es que usuarios se pronunciaron con el hecho de que se hayan burlado de la salud de un famoso.

Incluso el video le llegó a Flor Rubio -de 52 años de edad-, quien no dudo en arremeter en contra de los conductores que se burlaron de la salud de Ricardo Casares.

Así se burlaron los conductores de Cuéntamelo ya! de Ricardo Casares

Los conductores de Venga la Alegría pasaron un difícil momento luego de que antes de iniciar el matutino Ricardo Casares se empezó a sentir mal por lo que fue trasladado al hospital.

Patricio Borghetti -de 50 años de edad- habló con el programa Ventaneando y relató el difícil momento que vivieron y es que no sabían que le estaba pasando a Ricardo Casares.

Al borde del llanto, Patricio Borghetti confesó que fue un momento muy complicado ya que fue uno de los primeros que vio que su amigo se sentía mal por lo que no dudo en actuar rápidamente para que fuera atendido.

La entrevista de Patricio Borghetti fue retomada por el programa Cuéntamelo ya! Al fin convirtiéndola en un momento desagradable y es que la tomaron para burlarse de Ricardo Casares.

Y es que durante la sección de los ‘Tu-vasos’ los conductores se burlaron de la acción de Patricio Borghetti y destacaron que no tenían idea de quién era Ricardo Casares.

En el video se puede observar a:

Roxana Castellanos de 51 años de edad caracterizada de ‘Deyanira Rubí’

Paul Stanley de 38 años de edad

Juan José Ulloa de 46 años de edad

Un personaje llamado ‘Juanito’ de edad desconocida

Tras pasar la entrevista a Patricio Borghetti, Roxana Casteñanos se burló ironizando la acción del conductor llamándolo “héroe sin capa”.

“La neta, un aplauso a mi Patito Borghetti. Te mando un beso. Es un héroe sin capa, que le salvó la vida a ese tal Ricardo Casares” Roxana Casteñanos

En ese momento Juanito señaló: “¿Y al que le salvó la vida, qué pitos toca?”.

Por lo que Paul Stanley continuó con el chiste señalando: “Es uno de los 400 conductores de ‘Venga la Alegría’”.

La cosa no terminó ahí y es que Juan José Ulloa puntualizó: “No te preocupes Juanito, digamos que él es el Juanito de allá, que está, pero si no está no pasa nada”.

👇🏼 En TELEVISA se burlan del infarto que sufrió RICARDO CASARES.



📍En la sección de “Los Tu-vasos“, del programa #CuentameloYa, hicieron los siguientes comentarios:



"¿Qué pitos toca? ... Es uno de los 400 conductores que tiene Venga la Alegría"



"Está pero si falta ... no pasa… pic.twitter.com/nyMPG9gzfB — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 5, 2024

Flor Rubio explota contra los conductores de Cuéntamelo ya! por burlarse de la salud de Ricardo Casares

El video de inmediato se viralizó en las redes sociales y usuarios no dudaron en criticar a los conductores de Cuéntamelo ya! Al fin.

Y es que consideraron que es totalmente inapropiado y una falta de respeto hacer bromas sobre un tema tan serio como es la salud de una persona.

Incluso el video llegó a manos de Flor Rubio, quien no dudo en arremeter en contra de los conductores por burlarse de esa manera de Ricardo Casares.

En el programa ‘Dulce y Picosito’ Flor Rubio arremetió en contra de los conductores de Cuéntamelo ya! Al fin y los tacó de poco empáticos y groseros.

“Fueron poco empáticos, groseros, burlándose de la enfermedad de un compañero que trabaja en los medios” Flor Rubio

Flor Rubio destacó que puede ser que no lo conozcan, pero no se pueden burlar de un compañero que estuvo entre la vida y la muerte.

“Es un compañero que vivió un evento en el que estuvo al borde de la vida y la muerte (...) yo entiendo que te burles, pero no te burles de la salud, no te burles de una persona que estuvo entre la vida y la muerte” Flor Rubio

Flor Rubio se mostró muy molesta y es que señaló que una de las involucradas es Roxana Castellanos, mejor amiga de Odalys Ramírez -de 39 años de edad-, esposa de Patricio Borghetti, por lo que debería conocer a Ricardo Casares.

En su intervención, Flor Rubio señaló que no hay problema cuándo se burlan de lo que sucede en un programa, pero no se deben de hacer bromas sobre la salud de las personas.