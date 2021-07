Paty Manterola quería hacer un video sexy, pero alguien la descubrió

La cantante Paty Manterola, mostró un video en el que trataba de grabar una toma sexy, sin embargo, fue descubierta y terminó siendo una broma.

Paty Manterola se quería hacer valer de los trends/reels de redes sociales para grabar un video sexy pero terminó grabando con el tema ‘Oh no Oh no’, por haber sido descubierta.

Paty Manterola muestra el video fail en donde trataba de ser sexy

Paty Manterola como muchas actrices y cantantes ha tratado de sumarse a las tendencias en redes sociales y modernizarse con el uso de nuevas plataformas con videos virales.

La cantante no solo ha hecho de sus días en familia un canal en YouTube y de su hijo, su propia cuenta de Instagram de solo aventuras. Ahora ella explora los reels y trends.

Ya con varios meses de práctica, Paty Manterola suele alimentar estos medios de comunicación frecuentemente y se mantiene al tanto de las actualizaciones.

En esta ocasión, Paty Manterola mostró un video en el que trata de grabarse de manera sexy cuando una persona la descubre.

Paty Manterola trata de hacer una salida sexy de una alberca en Miami, en donde luce un bikini blanco con detalles en azul, pero hubo alguien se intervino para que no lo hiciera.

Paty Manterola quiere hacer video sexy, su hijo la descubre

En modo de broma, Paty Manterola amenizó el momento en que su hijo, Alesso Kolb, aparece en la escena en donde ella quería lucir sexy.

La cantante posa frente a la cámara, al momento en que se impulsa para hacer una salida de la alberca, al mismo tiempo deja ver la parte delantera de su cuerpo en bikini.

Pero no se percató de que su hijo nadaba detrás de ella e incluso la asustó cuando se puso detrás de ella.

A Paty Manterola no le quedó más que sorprenderse, reírse y enseguida bajar a darle un abrazo y un beso.

“Esto de ser mamá y querer hacer #reels a veces no sale como lo tenías planeado…”. Paty Manterola en Instagram.

Instagram; Paty Manterola trata de grabar video sexy. (@patriciamanterola / Instagram)