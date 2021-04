Patricia Manterola niega las acciones que su personaje de "ficción" hace en 'Luis Miguel, la serie'.

Paty Manterola "afirma" que es ella quien sale en el ‘Luis Miguel, la serie’, sin embargo, niega haber actuado como se transmite en el episodio.

En el episodio 3 de ‘Luis Miguel, la serie’, aparece un personaje de ficción que a la relación que Patricia Manterola sostuvo con ‘El Sol’.

Sin embargo, el personaje, como lo plantea la serie, influenció a Luis Miguel en decisiones cruciales sobre su vida profesional y personal.

Ante ello, Paty Manterola decide desmentir sobre los hechos que se le adjudican en su época en la vida de Luis Miguel.

Paty Manterola niega la versión de su vida presentada en ‘Luis Miguel, la serie’

Por medio de Instagram, Paty Manterola rompió el silencio y habló sobre la manera en que la plasmaron en ‘Luis Miguel, la serie’.

Primero, Paty Manterola “confirmó” que el personaje de “Paola” hace alusión a su persona .

“Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba “Everybody loves banana” y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé Garibaldi”. Paty Manterola, en Instagram.

Posteriormente, Manterola subió una serie de imágenes con texto en la que aborda el tema de “ficción” sobre su persona en la vida de Luis Miguel .

Explicó que si bien el personaje de la serie alude a su persona, este difiere completamente con la historia privada que vivió en aquellos años.

Comentó que bajo el uso del término “ficción”, los productores inventaron situaciones alterando la perspectiva de la audiencia hacia su persona.

“Es claro que para que una ‘historia de ficción’ funcione, se necesitan ‘crear personajes’ antagónicos para resaltar el heroísmo de los protagonistas”. Paty Manterola, en Instagram.

Paty Manterola negó las acciones alusivas a su persona en ‘Luis Miguel, la serie’

De esta manera Paty Manterola negó rotundamente las acciones.

“Quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él en un estudio de grabación, ni me vi con él en Viña Del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija”. Paty Manterola, en Instagram.

Paty Manterola tachó de insensible y desafortunadas las acciones que crearon hacia un personaje que claramente hace alusión a ella.

Finalmente, comentó que su oficina buscó a los productores de la serie antes de su estreno, sin embargo, no obtuvieron respuesta.

“No sé si algún día compartiré mi versión”: Patricia Manterola

Paty Manterola habló sobre dar su versión de los hechos y alzar su voz respecto a su personaje de ficción en ‘Luis Miguel, la serie’:

“No sé si algún día compartiré mi versión de todo lo relacionado con este tema y si valga la pena, ya que los que me conocen saben perfectamente quien soy en realidad”. Paty Manterola, en Instagram.

Señaló la manera en la que la producción hace uso del término ficción sin pensar en las consecuencias.

“Es increíble que existan producción que ‘cubriéndose’ detrás del término ‘ficción’ sean capaces de alterar los hechos de esa manera para obtener un beneficio de la historia personal, imagen e integridad de terceros”. Paty Manterola, en Instagram.