Patricio Cabezut revela si ya perdonó a Aurea Zapata y esto dijo tras ser vinculado a proceso por abuso sexual.

El sábado 11 de mayo, Patricio Cabezut -de 57 años de edad- fue vinculado a proceso por el delito de abuso sexual contra sus dos hijas.

El conductor no ha sido detenido, pues se encuentra amparado y recientemente fue el conductor de un evento.

Patricio Cabezut revela detalles de su vinculación a proceso

Tras ser vinculado a proceso, Patricio Cabezut debe acudir a firmar una vez al mes a la Fiscalía y no se puede acercar a las víctimas.

El conductor ha tratado de seguir con su vida a pesar de la denuncia en su contra y en un encuentro con medios reveló que lo estaban acusando de 10 delitos.

“De 10 asuntos que me acusaron, 8 los desecharon porque no encontraron ni lo mínimo para vincularte y solo 2 dos hay que investigar a ver si hay la posibilidad” Patricio Cabezut

Patricio Cabezut y Aurea Zapata. (Agencia México)

Patricio Cabezut será investigado nada más de 2 delitos y durante 6 meses será investigado, hasta su próxima audiencia en noviembre.

A pesar de haber sido vinculado a proceso, Patricio Cabezut está optimista y regresó oficialmente a su vida laboral y social.

“Lo que la gente diga o no diga, claro que te afecta, pero no me debería de importar porque si no me quedo encerrado en mi casa amargado y sufriendo” Patricio Cabezut

Patricio Cabezut quiere encontrar lo positivo a la situación que vive y aprender.

¿Patricio Cabezut ya perdonó a Aurea Zapata?

Patricio Cabezut fue cuestionado sobre si ya perdonó a Aurea Zapata, quien también lo denunció por violencia familiar.

El conductor expresó que está en terapia y ha ido descubriendo nuevas cosas sobre él.

“Tengo la conciencia tranquila y en paz de quién he sido, y de la persona en la que me he convertido” Patricio Cabezut

Patricio Cabezut llama “lastre” las situaciones legales que ha enfrentado en los últimos 2 años y no quiso hablar de Aurea Zapata.

Insistió en que no ejerció violencia contra su ex esposa y asegura que ha aprendido a vivir con estas situaciones.

“Si yo te doy respuesta a eso (si perdona a Aurea Zapata) me puedes meter en broncas, prefiero evitar darte mi opinión, mi punto de vista porque podría tornarse hacia una dirección de que lo consideren violento o agresivo” Patricio Cabezut

En pocas palabras, Patricio Canezut dio a entender que no perdona a Aurea Zapata y evitará hablar de ella para no ofender a su ex esposa.

Sobre la supuesta relación entre Aurea Zapata y Luis Enrique Guzmán, de 52 años de edad, Patricio Cabezut se siguió negando a hablar del tema.

Patricio Cabezut asegura que se va a reintegrar a su trabajo y vida personal; será en 6 meses que un juez determine si el conductor es culpable o no del delito de abuso sexual.