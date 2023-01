La conductora de Ventaneando, Pati Chapoy, se burlo de Danna Paola porque la cantante admitió que hay ocaciones en las que se siente muy cansada como para levantarse de la cama.

Y es que Pati Chapoy, de 73 años de edad, no puede creer que Danna Paola, de 27, diga sentirse cansada a tan corta edad.

Algo que desató las burlas no sólo por parte de la conductora estrella de Ventaneando, sino también del resto de sus compañeros del programa.

Pati Chapoy se burla de Danna Paola en Ventaneando (YouTube | Toma de video)

Danna Paola se siente cansada y Pati Chapoy se burla de ella por no querer levantarse de la cama

Fue durante uno de las más recientes emisiones del programa Ventaneando que Pati Chapoy se burló de Danna Paola por el cansancio que dice sentir .

Esto fue después de haber emitido la cápsula de una entrevista que dio Danna Paola para Ventaneando. En la cual dijo que había ocaciones que no le daban ganas de levantarse de la cama.

Al respecto, Pati Chapoy atinó a decir un comentario seguido de algunas risas:

“Oye, me encanta que dice: ‘hay días que no me quiero levantar’, a su edad. Imagínate cuando llegue a la nuestra”. Pati Chapoy en Ventaneando

Daniel Bisogno y Pati Chapoy se burlan de Danna Paola por sentirse cansada a su edad (YouTube | Toma de video)

Por su parte, Daniel Bisogno también se unió a estar burlas diciendo que a la edad de ellos no es que no se quieran levantar, sino que los achaques que tienen ya no los dejan ni pararse por las mañanas.

Pati Chapoy de burla pero Danna Paola dice que se siente cansada por la carga de trabajo

A pesar de que Danna Paola había dejado en claro durante la entrevista que se siente cansada por la carga de trabajo que tiene, ni así se salvó de las burlas de Pati Chapoy .

Pues Danna Paola dice estar desarrollando otros proyectos en los cuales podría retomar la actuación, pero además una faceta de ella como escritora.

Proyectos que trabaja personalmente a la par de las personas con quienes está colaborando constantemente.

Danna Paola (Instagram/@danna)

Por el momento la cantante está más enfocada en la parte musical de su carrera, la cual describe como demandante.

Esto debido a la constancia que debe tener en ir lanzando canciones cada determinado tiempo. Además de que este 2023 retoma su gira XT4S1S.