Pati Chapoy fue la invitada en la más reciente emisión del programa de YouTube de Mara Patricia Castañeda en donde habló sobre diferentes temas.

En el video la famosa fue cuestionada sobre las críticas que ha recibido por entrevistar a Enrique Guzmán. La periodista destacó que es humana y se conmovió por la situación del cantante.

La titular de ‘Ventaneando’ también habló sobre la supuesta amenaza que habría realizado Frida Sofía a su abuelo, luego de que Alejandra Guzmán le retiró su apoyo.

Pati Chapoy señaló que no se encuentra a favor de Enrique Guzmán, pero fue testigo de las malas condiciones en las que llegó al foro.

“Yo no defiendo a nadie, simplemente expongo lo que sucede, hasta el día de hoy sigue la misma cantaleta. No me molesta, no me asusta; sí voy a seguir bloqueando a todas las personas que insultan, porque eso sí no se vale. Yo no salgo en las redes a insultar a nadie”

Pati Chapoy