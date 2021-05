Pati Chapoy quiere ser la madrina de bodas de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera se encuentra promocionando su más reciente material discográfico ‘Leyendas’. Desde el Auditorio Nacional en la CDMX el famoso concedió varias entrevistas, incluido ‘Ventaneando’.

La encargada de conversar con el cantante fue Linet Puente quien le confesó que Pati Chapoy quiere ser la madrina de su boda con Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han decidido llevar su noviazgo lejos de los reflectores de la televisión y redes sociales. En los últimos años se han mostrado más abiertos en hablar de su relación.

Pati Chapoy ha estado presente en la carrera de los dos famosos, por lo que ahora mostró su deseo de convertirse en su madrina de bodas.

Sin una proposición o una fecha cercana, la titular de ‘Ventaneando’ ya se encuentra lista para ser la madrina de bodas cuando la pareja decida casarse.

Tras la proposición Carlos Rivera se puso nervioso, pero sin negar que pronto podría ser su boda, le agradeció a Pati Chapoy.

En el video el cantante agradeció por todo lo que hizo la periodista por él.

“Nunca voy a cansarme de agradecerte por todo lo que tú hiciste por mí. Este año celebro 10 años de que llegué a los escenarios de España y siempre que me voy a esos tiempos siempre estás tú y toda la familia de Ventaneando”

En su entrevista con Linet Puente, Carlos Rivera que vivió un momento complicado cuando a su papá le dio Covid-19 y tuvo que ser hospitalizado.

“Él es un personaje muy importante en mi vida, porque aunque cuando yo era niño se separa de mi mamá, y tal vez no lo vi tanto como me hubiera gustado; cuando crecí, cambió completamente nuestra dinámica y se convirtió en esa persona que, lo que sea que yo quiero hacer él me apoya y ayuda”

Carlos Rivera