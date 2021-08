Pati Chapoy pide que las personas que no se quieren vacunar no vean ‘Ventaneando’

Al igual que Pedro Sola, Pati Chapoy ha instado en diversas ocasiones a vacunarse. Es por ello que la conductora de ‘Ventaneando’ se pronunció contra las personas que se niegan a ponerse la vacuna.

De manera contundente Pati Chapoy pidió que las personas que no se quieran vacunar no vean el programa ‘Ventaneando’.

Pati Chapoy (Tomada de video.)

Pati Chapoy: “Yo ya taché en mi Instagram a los que no se han vacunado”

Pati Chapoy se ha mostrado a favor de que las personas se vacunen e incluso arremetió contra una publicación que difundió información falsa sobre la vacuna y el estado de salud Juan Pablo Medina .

Al inicio del programa ‘Ventaneando’ Pati Chapoy cometió un error y señaló vacunando, algo que aprovechó para hablar sobre la importancia de la vacuna.

En ese momento instó que las personas que no han recibido la vacuna contra el Covid-19 no vean el programa ‘Ventaneando’.

“Hola cómo les va bienvenidos a vacunarse, bienvenidos a Ventaneando y los que no se vacunan ni vean el programa” Pati Chapoy

Inmediatamente destacó que ella había eliminado de entre sus contactos a las personas que no se han vacunado.

“Yo ya taché en mi Instagram a los que no se han vacunado” Pati Chapoy

Pati Chapoy destacó que no solo amistades, ya que incluso se ha alejado de familiares que no se han querido vacunar.

“Yo ya taché en mi Instagram a los que no se han vacunado, no solo amistades, ni siquiera a mis familiares. Tengo a una zoquete de sobrina que vive en Playa del Carmen que no se quiere vacunar. No quiero saber nada de ella y resulta que hace dos días su mamá se contagió de Covid-19 y no se quiere vacunar” Pati Chapoy

Durante la emisión Pati Chapoy no entiende porque hay personas que no se han vacunado, y que no se den cuenta de que pueden contagiar a todas las personas.