Jorge D’Alessio arremete contra los críticos de las vacunas contra el Covid-19

Jorge D’Alessio utilizó su cuenta de Twitter para mostrarse a favor de la vacuna contra el Covid-19. El artista recordó la importancia de la vacuna para reducir el índice de contagios.

En su mensaje Jorge D’Alessio arremetió contra aquellas personas que han dudado de la efectividad de las vacunas e invitó a sus seguidores a informarse sobre el tema.

Jorge D’Alessio envió un contundente mensaje para todas las personas que se han pronunciado en contra de las vacunas del Covid-19.

En su publicación de Twitter, Jorge D’Alessio les pidió a las personas informarse en fuentes confiables y no confiar en los datos que se comparten a través de las redes sociales.

“Oigan, a todos los ‘sabiondos’ de las vacunas y sus teorías de conspiración, los que sacan su ‘INFO’ de hilos piteros en Whatsapp o Facebook, no les caería NADA MAL entrar al NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE para dejar de decir tanta mamada”

Jorge D’Alessio