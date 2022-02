Pati Chapoy expresa su apoyo a Carlos Loret de Mola ante señalamientos de AMLO

Pati Chapoy expresó su apoyo a Carlos Loret de Mola ante los señalamientos que hizo AMLO sobre su sueldo, durante la conferencia mañanera del 11 de febrero.

En el medio del espectáculo, Pati Chapoy y sus colaboradores de ‘Ventaneando’ han sido de las personalidades más críticas ante el gobierno de AMLO.

Tal ha sido la postura de Pati Chapoy que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incluso le ha respondido en alguna ocasión.

La noche del 11 de febrero, Pati Chapoy recurrió a su cuenta de Twitter para solidarizarse con el periodista Carlos Loret de Mola ante los señalamientos de AMLO:

El respaldo de Pati Chapoy a Carlos Loret de Mola ocurre horas después de que AMLO afirmara que el periodista ganó más de 35 millones de pesos en 2021.

Más aún, el presidente detalló en su conferencia mañanera las fuentes de las que Carlos Loret de Mola habría recibido sus ingresos.

Ante ello, Carlos Loret de Mola acusó a AMLO de usar todo el poder del Estado para silenciarlo por exhibir el estilo de vida de sus hijos.

Asimismo, Carlos Loret de Mola acusó que AMLO lo puso a él y a su familia a merced de los criminales, usando “datos inflados y falsos” sobre su sueldo.

Las reacciones a la postura de Pati Chapoy no se hicieron esperar en Twitter, donde algunos internautas le brindaron su respaldo, mientras otros la criticaron :

“La gente cuando no conoce la libertad de expresión y el periodismo habla por hablar, no es por el personaje sino por lo que se reta viviendo hoy en día sobre la censura a la libertad de expresión y como no sabe cómo tapar el escándalo va con todo”

