La socialité Paris Hilton, expresó su ilusión por convertirse en madre pronto y no solo eso; reveló que le gustaría tener gemelos.

Fue en una entrevista para el podcast ‘The Bellas’, de Nikki y Brie Bella, donde Paris Hilton abrió su corazón y compartió algunos detalles sobre su matrimonio con Carter Reum.

La empresaria dijo sentirse plena y haber encontrado a su ‘media naranja’.

“Me encanta estar casada. Siento que por fin he encontrado a mi pareja perfecta y me siento tan segura”, dijo Paris Hilton.

Paris Hilton y Carter Reum (KEVIN WINTER / Getty Images via AFP)

Aunado a ello, se expresó ansiosa por tener al primer bebé con su esposo: “Por fin tengo mi hogar y no puedo esperar a formar una familia y tener hijos”, comentó.

Paris Hilton, quien confesó que le gustaría mucho poder procrear “tres o cuatro hijos”, señaló que le encantaría poder ser madre de gemelos.

“Me gustaría un niño y una niña gemelos, o dos niñas gemelas porque me encantan las niñas”, externó la famosa de 41 años.

Paris Hilton se sometió a fecundación in vitro para tener gemelos

Paris Hilton se casó en noviembre del 2021; sin embargo, antes de ello se sometió a un proceso de fecundación in vitro.

Paris Hilton se casa con Carter Reum (@parishilton / Instagram)

La famosa señaló que esa sería la única forma de asegurarse de tener “gemelos de un niño y una niña”, tal como lo declaró en una entrevista para el podcast ‘The Trend Reporter with Mara’.

En ese entonces, la socialité comentó que ya había comenzado el proceso de extracción de óvulos.

Por esta razón, es muy probable que, en poco tiempo, Paris Hilton sorprenda a sus seguidores con la noticia de que espera a su primer ó promeros bebés junto a Carter Reum.

¿Quién es Carter Reum, esposo de Paris Hilton?

Carter Reum, esposo de Paris Hilton es un empresario de 41 años, hijo del director de Amsted Industries.

Paris Hilton y Carter Reum (@parishilton/Instagram)

Hizo una fortuna junto a su hermano, con la empresa de licores Messier 13 (M13), aunque esta fue vendida en el año 2016.

La pareja de Paris Hilton también ha formado parte de algunos reality show y ha participado como comentarista en CBS y HBO, además de haber escrito el libro ‘Shortcut Your Startup: Speed Up Success with Unconventional Advice from the Trenches’.