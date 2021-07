Paris Hilton desmiente estar embarazada

El tabloide Page Six otra vez se equivocó pues resulta que Paris Hilton no espera su primer hijo con Carter Reum, su prometido.

Propiamente la socialité, de 40 años de edad, desmintió el informe y es que se enteró que erradamente la estaban convirtiendo en madre primeriza porque le llegaron miles de mensajes felicitándola.

“Me desperté con unos 3000 mensajes. Todos mis iPhones están explotando, los cinco”, dijo a través de un podcast de 9 minutos en el que desmintió estar embarazada.

“He escuchado de personas de las que no he tenido noticias en años. Gracias a todos por sus mensajes”, dijo Paris Hilton en su programa This Is Paris, antes de lanzar una bomba informativa.

“Estoy embarazada de tres”, dijo muy seria y después soltó una ligera carcajada para posteriormente aclarar que se trata de una broma y que por el momento no habrá bebés.

Ella desea embarazarse hasta después de su boda debido a que primero será su boda con Carter Reum por lo que actualmente una modista le está ajustando el vestido de novia.

Cabe recordar que Paris Hilton y Carter Reum se comprometieron a un año de relación. El empresario le entregó en anillo a la socialité en San Valentín de 2021.

Paris Hilton y Carter Reum preparan su boda

Kathy Hilton, madre de Paris Hilton, se está encargando de los preparativos de la tan esperada boda cuya fecha de celebración aún no se han revelado al público.

En entrevista con un medio estadounidense, Kathy reveló que su hija es tan sencilla que sería feliz con una boda similar a una fiesta de unicornios.

“No es la persona elegante que la gente podría pensar. La verdad es que estaría feliz con osos de peluche blancos y unicornios colgando del techo. Ella es muy despreocupada”, declaró Kathy Hilton.

Fans están ansiosos de saber dónde se llevará a cabo el tan esperado evento.