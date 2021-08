Paris Hilton revela que usará diez vestidos de novia el día de su boda

Recordemos que hace algunos meses, Paris Hilton sorprendió a todos sus fans con la noticia de que su pareja, Carter Reum, le había ofrecido el anillo de compromiso.

Desde entonces, los fans de la empresaria se han mostrado bastante entusiasmados con la que seguramente será un boda de cuento de hadas.

Paris Hilton acudió como invitada a una reciente transmisión del “Tonight Show” de NBC, donde lució tan sofisticada como siempre.

Fue entonces que se le preguntó acerca de los planes que tiene para su boda, la cual se espera que sea una de las más refinadas y lujosas de los últimos tiempos.

Por su parte, Paris aseguró que, hasta ahora, lo único a lo que se ha dedicado es a conseguir el vestido; además señaló “no estar obsesionada con la boda”.

“Sí, básicamente lo único que he hecho hasta ahora es conseguir el vestido. No estoy en absoluto obsesionada con la boda”

Ante esto, el presentador, Jimmy Fallon, trató de indagar más en el tema.

Pues recientemente se dio a conocer que Paris Hilton ha optado por transmitir su boda en un especial de televisión , el cual estará disponible en la plataforma de streaming Peacock, que a su vez es el servicio de televisión a la carta de la NBC.

Por su parte, la empresaria confesó que le encanta cambiarse de ropa, por lo que está considerando en cambiarse varias veces durante el evento.

De esa manera, podrá lucir un total de diez vestidos de novia.

Por si lucir diez vestidos en su boda fuera poco, la socialité, quien tiene más de 15 millones de seguidores en sus redes sociales, reveló también que su boda tendrá una duración de tres días.

Además, indicó que sus deseos de televisar su boda es porque quiere mostrar a sus fans que finalmente ha encontrado a su príncipe encantador.

“Va a ser una boda de tres días, pasarán muchas cosas. Mi documental ‘This Is Paris’ terminó de forma maravillosa, pero quiero demostrar que finalmente he encontrado a mi príncipe encantador y que he vivido un cuento de hadas”

Paris Hilton