Paris Hilton estaría embarazada tras haberse sometido a un tratamiento de fertilidad

Después de un año de relación, en febrero Paris Hilton anunció su compromiso con el empresario Carter Reum . Ahora se dio a conocer que la socialité se encuentra embarazada.

El portal estadounidense Page Six reveló que Paris Hilton estaría esperando a su primer hijo tras haberse sometido a un tratamiento de fertilidad.

Los rumores del posible embarazo de Paris Hilton se dan luego de que testificó sobre los abusos que vivió en un internado.

Según los primeros reportes Paris Hilton y Carter Reum se conocieron por amigos en común y fue el 14 de febrero cuando se comprometieron.

El compromiso se habría dado durante un viaje a una isla privada donde Paris Hilton celebró su cumpleaños número 40. Carter Reum le habría entregado un anillo de diamantes de talla esmeralda diseñado por Jean Dousset.

Kathy Hilton, madre de Paris, es quien se está encargando de los preparativos de la boda. En entrevista para un medio estadounidense en junio pasado Kathy confesó que Paris Hilton es muy sencilla y que si por ella fuera tendría una boda llena de unicornios, estrellas y arcoíris por todo el salón.

En diversas ocasiones Paris Hilton y Carter Reum habían externado su deseo de convertirse en padres e incluso declararon que habían recurrido a tratamientos de fertilidad para poder tener un bebé.

Paris Hilton reveló para el podcast ‘The Trend Reporter’ que ya tenía pensado en el nombre para su primer bebé.

Aunque suele ser una persona reservada, Carter Reum reveló que lo que lo enamoró de Paris fue “su amabilidad, su ética de trabajo, su autenticidad y su empeño por hacer del mundo un lugar mejor”.

Hace unos días Paris Hilton reveló que ya había dejado atrás su parte fiestera, ya que ahora disfrutaba una vida más tranquila a lado de su pareja y sus mascotas.

“Ya me he cansado de ir a fiestas. Jamás pensé que diría esto. Antes vivía por y para la vida nocturna. Hoy en día todo eso me da igual. Me encanta estar en casa viendo Netflix, cocinando con mi novio y estando con nuestros cachorros”

Paris Hilton