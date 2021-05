Con fotografía, Paris Hilton demuestra que nunca usó la polémica blusa.

La multimillonaria Paris Hilton dejó sin habla a miles de personas con su look, especialmente por la leyenda de blusa, la cual cita: "Deja de ser pobre" .

Verás, en redes sociales aparecieron imágenes de la socialité y empresaria luciendo la polémica blusa, por lo que no tardaron en atacarla.

Al respecto, Hilton grabó un video para explicar la verdad de la polémica prenda de vestir, misma que en realidad no existe, al menos en su clóset.

En TikTok, Paris Hilton explica que se trata de una edición hecha por Photoshop para demostrarlo enseñó la blusa real.

“Hay una foto mía en línea, estoy segura de que la has visto. Nunca me puse esa camiseta. Esto fue completamente Photoshop, todo el mundo piensa que es real pero no es verdad. La camiseta en realidad decía ‘Deja de estar desesperada’” Paris Hilton. Modelo, empresaria, cantante y socialité

Tras derribar la farsa, la también DJ, de 40 años, pidió a sus fans no creer nada de lo que leen y ni siquiera de lo que ven en redes sociales.

Cabe mencionar que foto de Paris y "la polémica" blusa fue tomada en 2005 durante el lanzamiento de la línea de ropa de su hermana Nicky en Las Vegas.

Paris Hilton vive un romance de ensueño con Carter Reum

Por otro lado, Paris Hilton se encuentra preparando su boda con Carter Reum, con quien se comprometió el pasado mes de febrero.

Como te informamos, Carter le dio el anillo a Paris días antes a San Valentín a poco más de un año de haber hecho público su noviazgo.

La pedida de mano tuvo lugar en una lista privada propiedad de la familia Reum. Aunque se desconoce el costo del anillo, éste es de la firma Jean Dousset.

Mientras que la pareja aún está por decidir la fecha de la boda, ya quieren tener hijos por lo que Paris inició un tratamiento de fertilidad.