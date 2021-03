Paris Hilton revela el secreto de la belleza de su rostro y asegura no haber recurrido -hasta el momento- al botox.

A sus 40 años de edad, Paris Hilton está orgullosa de lucir un rostro bello y jovial sin imperfecciones. Ya es costumbre que constantemente presuma que su belleza es 100% natural pues asegura -hasta el momento- no ha recurrido a los muy solicitados tratamientos estéticos como lo hacen algunas celebridades, como los rellenos y el botox.

Incluso, en recientes declaraciones para la revista Tatler, edición mayo, Paris Hilton, habló de todo un poco y, por supuesto, dejó claro que ella es una excepción en el mundo de Hollywood donde aparentemente todos ahora están obsesionados con las cirugías plásticas.

“Nunca me he puesto relleno. Nunca me he puesto Botox. Nunca me he puesto una aguja en el rostro. Soy 100% natural”, dijo la modelo y celebridad de Internet así como aseguró estar negada a las cirugías estéticas ya que su secreto es otro, éste: “Me he mantenido alejada del sol toda mi vida”.

Además de negarse los rayos del sol, en una pasada entrevista con la revista ¡Hola! México, la socialité Paris Hilton aconsejó cargar a todos lados un bloqueador solar así como aseguró debe la firmeza de su cuerpo a la bondad de la madre naturaleza y a sus buenos genes: “No sigo dietas. No hago ejercicio”, dijo en aquel momento y se burló sobre realizar actividad física solo cuando corre en el aeropuerto.

Paris Hilton prepara su boda con Carter Reum

Por otra parte, Paris Hilton ansia llegar al altar con su prometido Carter Reum, quien le entregó el anillo un día antes del San Valentín de este 2021. Aunque aún no hay fecha para la boda, ya que la pareja planea hacerlo una vez que se controle la pandemia por coronavirus, ella ya está considerando adoptar el apellido de su amado.

Mientras llega el tan esperado día, Paris y Carter ya hablan de la posibilidad de tener hijos. Cabe recordar que aunque la socialité ya tiene 40 años, aconsejada por Kim Kardashian, congeló sus óvulos.