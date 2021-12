¿Paquita la del Barrio se encuentra al borde de la muerte? Diversos medios han asegurado que la cantante se encuentra grave de salud, pero ¿es verdad? La propia habla de su situación.

A través de su cuenta de Instagram, Francisca Viveros Barradas mejor conocida como Paquita la del Barrio, desmintió su muerte, la cual fue anunciada en redes sociales.

“Pues ni me he muerto y sigo aquí vivita y coleando”, dijo Paquita la del Barrio a fin de derrumbar los rumores que circularon luego de informarse que se encontraba en terapia intensiva por problemas con sus pulmones .

Desmintiendo que esté grave de salud , Paquita la del Barrio aseguró que aún le quedan varios años de vida: “Entre más me deseen la muerte más años voy a vivir, yo creo, porque Dios así es, me quiere mucho”.

Paquita la del Barrio. (Frank Micelotta / AP)

Paquita la del Barrio pide no difundir noticias falsas

Una vez que se mostró viva y gozando de buena salud, Paquita la del Barrio pide no difundir noticias falsas y tampoco jugar con los sentimientos de las personas.

“No anden haciendo esas cosas, no jueguen con los sentimientos de esas personas, es muy horrible eso, pónganse las pilas” Paquita la del Barrio

“Les deseo una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y qué más les puedo decir, lo que no se diga en is redes no le hagan casi porque son puros chismes”, advirtió antes de agradecer a la persona que la mató en redes sociales.

“Gracias a la persona que hizo eso. Lo importante es que aquí estoy y Dios me tiene aquí vivita y coleando”, concluyó.

¿Cuál es el estado de salud de Paquita la del Barrio?

Afortunadamente Paquita la del Barrio se encuentra bien pese a que hace unos días reveló haber pasado algunos días en terapia intensiva.

Resulta que la interprete de “Rata de dos patas” tuvo problemas en los pulmones , reveló recientemente así como explicó por qué mantuvo en secreto su condición.

“Yo solamente sé mis cuentos y por qué no les avisé, por lo mismo que no quería que nadie se preocupara. Se me terminó el oxigeno de mis pulmones, estuve ocho días en terapia intensiva”, informó.