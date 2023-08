Paquita la del Barrio pide que la dejan en paz sobre su retiro porque ni ella tiene fecha; la cantante habló sobre su estado de salud.

A inicios del 2023, Paquita la del Barrio asustó a sus seguidores luego de ser ingresada al hospital por un fuerte dolor en la espalda.

Días después, la cantante informó que se encontraba bien y seguiría con su agenda de trabajo.

Posteriormente se dijo que Paquita la del Barrio -de 76 años de edad- se iba a retirar y su último palenque iba ser la Feria del Caballo Texcoco 2023.

Después de todo, Paquita la del Barrio sigue trabajando y cautivando a sus fans en sus conciertos.

El último de los shows de Paquita la del Barrio, se realizó en Chiapas y la cantante se mostró animada.

Paquita la del Barrio tiene varias fechas por cumplir y la siguiente será en el Auditorio Nacional, el próximo 9 de septiembre.

Durante un encuentro con medios, Paquita la del Barrio estuvo bromista y respondió si es cierto que pronto se va retirar.

“Ni tu ni yo, como dice la canción, sabemos cuál es mi retiro. A lo mejor me muero ahorita bajando. No podemos decir, Dios sabe lo que me tiene guardado y sabe hasta dónde podemos llegar y hasta donde me sienta bien”

Paquita la del Barrio