Durante un encuentro con la prensa, Paquita la del Barrio le respondió a Natanael Cano -de 22 años de edad- sobre un posible dueto.

Sin embargo, la respuesta de Paquita la del Barrio -de 76 años de edad- no le va a gustar al cantante de corridos tumbados.

Pues además de que a Paquita la del Barrio no le gustan los corridos, la cantante ni siquiera habría escuchado el nuevo género musical del que Natanael Cano es fundador.

A pesar del disgusto de Paquita la del Barrio por los corridos tumbados, Natanael Cano se dijo dispuesto a hacer un dueto con la cantante.

Y a pesar de que Natanael Cano no formalizó nada, Paquita la del Barrio ya le respondió la propuesta al joven que conoció durante una entrega de premios.

Sin embargo, la respuesta de la cantante pondría más nervioso a Natanael Cano con su presencia.

Pues Paquita la del Barrio aseguró que hacer un dueto -con cualquier artista- no era algo que estuviera completamente en sus manos.

En caso de que se firmara, pese a su gusto personal, la cantante aseguró que se haría, que no “hay de otra”; sin embargo, no se mostró entusiasta con la idea.

Pues además reveló que no conoce a ninguno de los exponentes de los corridos tumbados ni ha escuchado su música.

Esto, Paquita la del Barrio lo atribuyó a que debido al trabajo y su estado de salud, no ha tenido tiempo de “escuchar a sus compañeros”.

“No los he escuchado (…) no conozco a ninguno, yo me dedico a mi trabajo, he estado enferma, no he tenido tiempo de escuchar a mis compañeros”

Paquita la del Barrio