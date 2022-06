Roberto Blandón, papá de Regina Blandón, minimiza abuso sexual de su hija: “No fue tan grave”, dice a un par de semanas de que la actriz contara su versión.

En un encuentro con la prensa el papá de Regina Blandón fue cuestionado sobre el abuso sexual que la actriz sufrió cuando tenía entre 6 y 7 años de edad por parte de un hombre que trabajaba en su familia.

Al respecto, Roberto Blandón, de 61 años de edad, dijo no recordar aquel abuso sexual del que habla su hija de actualmente 31 años de edad.

“No estoy enterado, pregúntenle a ella, yo acabo de regresar de viaje y no he hablado todavía con ella, no sé ni de qué se trata”, dijo un poco acelerado.

Regina Blandón junto a su padre Roberto (@reginablandon / Instagram)

Regina Blandón fue víctima de abuso sexual

Por lo que la prensa lo puso al tanto sobre la conversación que la actriz tuvo con Isabel Lascurain, a quien le contó sobre los abusos y la violencia que ha sufrido a lo largo de su vida.

De acuerdo con la actriz, cuando era niña un hombre se metía cada noche a su cuarto por lo que se convirtió en una víctima de abuso sexual.

“Llevaba años y años (trabajando ahí). Estaba casado con la cocinera de la casa y se metía a mi cuarto en las noches. No hubo una violación como tal, pero sí un abuso sexual”, dijo la actriz a la cantante del grupo Pandora.

No obstante, Regina Blandón no puso al tanto a sus papás, le contó a un primo, quien se los hizo saber aunque estos por muchos años decidieron enterrar el tema por vergüenza y porque no supieron cómo afrontarlo.

Papá de Regina Blandón asegura que no fue tan grave la agresión que sufrió su hija

Aunque Regina Blandón asegura que sus padres nunca dudaron de sus palabras y que, incluso, su papá quiso matar al hombre que abusó de ella, el actor dice que no fue tan grave la situación.

“Eso fue hace 30 mil años y nunca llegó a ser abuso realmente”, dijo y aseguró que nunca quiso matar a golpes al culpable tal y como su hija lo asegura: “no, no llegó a tanto”.

Finalmente, Roberto Blandón no dijo estar enterado de todo lo que declaró su hija por lo que hablaría con ella para actualizarse y sin más pidió a las víctimas de abuso y agresión sexual alzar la voz.